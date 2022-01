Rast aktivity v írskom stavebníctve sa spomalil na 8-mesačné minimum

Dublin 17. januára (TASR) - Aktivita v írskom stavebnom sektore pokračovala v závere minulého roka v raste, tempo rastu sa však spomalilo na 8-mesačné minimum, keď každý z troch sledovaných sektorov rástol miernejším tempom. Napriek tomu bola aktivita v stavebnom sektore v Írsku dostatočne vysoká.



Index nákupných manažérov Ulster Bank pre írsky stavebný sektor dosiahol v decembri 53,7 bodu oproti novembrovej úrovni 56,3 bodu. To je najslabšia hodnota indexu od apríla minulého roka. Aktivitu čiastočne obmedzil nástup nového variantu nového koronavírusu omikron, ktorý zasiahol do každej zo stavebných oblastí. Naďalej je to však solídny rast, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Oblasť komerčných stavieb, ktorá zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory, zaznamenala najslabší rast za posledných osem mesiacov. Okrem nej tempo rastu spomalili aj oblasť bytovej výstavby a oblasť inžinierskych stavieb.



Rast nových objednávok sa spomalil, naďalej však zostal na vysokej úrovni. V raste pokračovala aj zamestnanosť, už deviaty mesiac po sebe, tempo tvorby nových pracovných miest sa však zmiernilo.