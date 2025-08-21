< sekcia Ekonomika
Rast aktivity v nemeckom súkromnom sektore sa nečakane zrýchlil
Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore a v sektore služieb, dosiahol v auguste 50,9 bodu oproti júlovej hodnote 50,6 bodu.
Autor TASR
Berlín 21. augusta (TASR) - Aktivita v nemeckom súkromnom sektore zaznamenala v auguste nečakané zrýchlenie rastu. Prispel k tomu najmä vývoj vo výrobnom sektore, ktorý vykázal rast počtu nových objednávok. Výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Hamburskej komerčnej banky HCOB zverejnila agentúra Reuters.
Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore a v sektore služieb, dosiahol v auguste 50,9 bodu oproti júlovej hodnote 50,6 bodu. To znamená zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Je to zároveň najvyššia hodnota indexu od marca tohto roka, pričom jeho úroveň prekonala aj očakávania ekonómov. Tí počítali so spomalením rastu aktivity v nemeckom súkromnom sektore a s indexom na úrovni 50,2 bodu.
K nečakanému zrýchleniu rastu aktivity prispela výroba. Príslušný index nákupných manažérov vzrástol na 52,6 bodu z 50,6 bodu v júli, čo je najvyššia úroveň indexu za takmer 3,5 roka. Umožnili to najmä nové objednávky, kde rast zaznamenal najvyššiu úroveň od marca 2022.
Na druhej strane, aktivita v oblasti služieb spomalila tempo rastu, pričom sa priblížila k úrovni stagnácie. Príslušný index dosiahol 50,1 bodu oproti júlovej úrovni 50,6 bodu.
