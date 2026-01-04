< sekcia Ekonomika
Rast aktivity v priemysle USA sa v decembri spomalil
Export sa zmenšil siedmy mesiac po sebe, keďže ho zaťažujú clá a obchodné trenice.
Autor TASR
Washington 4. januára (TASR) - Tempo rastu aktivity v americkom sektore spracovateľského priemyslu sa v decembri spomalilo. Index nákupných manažérov (PMI) priemyslu USA sa minulý mesiac podľa prieskumu spoločnosti S&P Global oslabil na 51,8 bodu z novembrovej úrovne 52,2 bodu. Hodnota indexu nad hranicou 50 bodov znamená, že sektor rastie. Decembrová úroveň PMI je však najslabšia za päť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nové objednávky amerických priemyselných firiem prvýkrát po roku klesli. Export sa zmenšil siedmy mesiac po sebe, keďže ho zaťažujú clá a obchodné trenice. Rast produkcie amerického priemyselného odvetvia sa tiež zmiernil, aj keď firmy už piaty mesiac pokračovali v tvorbe zásob.
Stúpla zamestnanosť. Firmy nových pracovníkov prijímali preto, že očakávajú v priebehu roka 2026 zlepšenie podmienok. Rast cien vstupov sa spomalil na 11-mesačné minimum. Celková podnikateľská dôvera sa však zhoršila v dôsledku slabých objednávok a neistoty v súvislosti s clami a obchodnou politikou.
