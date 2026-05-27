Rast aktivity v rakúskom priemysle sa v máji mierne zrýchlil
Index nákupných manažérov (PMI) priemyselného odvetvia, ktorý zostavuje UniCredit Bank Austria, stúpol na 51,7 bodu z aprílovej úrovne 51,2 bodu.
Autor TASR
Viedeň 27. mája (TASR) - Rast aktivity v sektore spracovateľského priemyslu Rakúska sa v máji mierne zlepšil. Index nákupných manažérov (PMI) priemyselného odvetvia, ktorý zostavuje UniCredit Bank Austria, stúpol na 51,7 bodu z aprílovej úrovne 51,2 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rakúska priemyselná výroba sa posilnila už tretí mesiac zo štyroch ostatných. Podporila ju aktivita pri tvorbe zásob a úsilie o dokončenie nevybavených zákaziek. Spomalilo sa tempo poklesu nových objednávok, pričom niektorí klienti podľa výrobcov urýchlili svoje objednávky v snahe vyhnúť sa očakávanému zvýšeniu cien. Vstupné náklady sa zvýšili najrýchlejším tempom za štyri roky, a to pre rastúce ceny energií, palív, dopravy, ropných produktov a ďalších komodít v dôsledku pretrvávajúceho geopolitického napätia na Blízkom východe.
Očakávania rakúskych priemyselných firiem v oblasti produkcie v najbližších 12 mesiacoch sa mierne zvýšili zo sedemmesačného minima, na ktorom boli v apríli. Celková dôvera v rakúskom priemysle však zostala mierne pod historickým priemerom.
