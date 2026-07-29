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Rast aktivity v rakúskom priemysle sa v júli zrýchlil
Index nákupných manažérov (PMI) priemyselného odvetvia, ktorý zostavuje UniCredit Bank Austria, stúpol na 51,5 bodu zo štvormesačného minima 50,9 bodu, na ktorom bol v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Viedeň 29. júla (TASR) - Rast aktivity v sektore spracovateľského priemyslu Rakúska sa v júli zrýchlil. Index nákupných manažérov (PMI) priemyselného odvetvia, ktorý zostavuje UniCredit Bank Austria, stúpol na 51,5 bodu zo štvormesačného minima 50,9 bodu, na ktorom bol v predchádzajúcom mesiaci. Nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej rastu, je index už piaty mesiac v rade. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Júlový ukazovateľ produkcie rakúskeho priemyslu signalizuje najrýchlejšie tempo rastu od mája 2022. Objem nových objednávok síce klesol, ale najpomalším tempom od januára. Rast cien vstupov rakúskeho priemyslu sa spomalil na päťmesačné minimum, hoci naďalej bol rýchlejší v porovnaní s dlhodobým priemerom. Rast cien produkcie sa takisto spomalil.
Rakúski výrobcovia sa v júli stali optimistickejší v otázke výhľadu na najbližší rok. Podnikateľská dôvera v odvetví sa totiž prudko odrazila z 1,5-ročného minima, na ktoré sa dostala v júni. Podniky očakávajú silnejší dopyt a zlepšenie ekonomických podmienok.
Júlový ukazovateľ produkcie rakúskeho priemyslu signalizuje najrýchlejšie tempo rastu od mája 2022. Objem nových objednávok síce klesol, ale najpomalším tempom od januára. Rast cien vstupov rakúskeho priemyslu sa spomalil na päťmesačné minimum, hoci naďalej bol rýchlejší v porovnaní s dlhodobým priemerom. Rast cien produkcie sa takisto spomalil.
Rakúski výrobcovia sa v júli stali optimistickejší v otázke výhľadu na najbližší rok. Podnikateľská dôvera v odvetví sa totiž prudko odrazila z 1,5-ročného minima, na ktoré sa dostala v júni. Podniky očakávajú silnejší dopyt a zlepšenie ekonomických podmienok.