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Rast aktivity v rakúskom výrobnom sektore sa v júni spomalil
Dôvodom sú najmä slabšie nové objednávky, ktoré klesli tretí mesiac v rade.
Autor TASR
Viedeň 26. júna (TASR) - Aktivita v rakúskom výrobnom sektore pokračovala v júni v raste, štvrtý mesiac po sebe, tempo rastu sa však spomalilo na najnižšiu úroveň za toto obdobie. Dôvodom sú najmä slabšie nové objednávky, ktoré klesli tretí mesiac v rade. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor dosiahol v júni 50,9 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval 51,7 bodu. To je najnižšia hodnota indexu za štyri ostatné mesiace, stále to však znamená rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Dôvodom sú najmä nové objednávky. Tie klesli tretí mesiac po sebe a najvýraznejším tempom za toto obdobie. Navyše, nové exportné objednávky sa po májovom miernom raste vrátili k poklesu.
Produkcia síce vzrástla, avšak tempo rastu sa výrazne spomalilo. Navyše, čiastkový index zamestnanosti zaznamenal najprudší pokles od februára tohto roka.
Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor dosiahol v júni 50,9 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval 51,7 bodu. To je najnižšia hodnota indexu za štyri ostatné mesiace, stále to však znamená rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Dôvodom sú najmä nové objednávky. Tie klesli tretí mesiac po sebe a najvýraznejším tempom za toto obdobie. Navyše, nové exportné objednávky sa po májovom miernom raste vrátili k poklesu.
Produkcia síce vzrástla, avšak tempo rastu sa výrazne spomalilo. Navyše, čiastkový index zamestnanosti zaznamenal najprudší pokles od februára tohto roka.