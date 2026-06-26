Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. jún 2026Meniny má Adriána
< sekcia Ekonomika

Rast aktivity v rakúskom výrobnom sektore sa v júni spomalil

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dôvodom sú najmä slabšie nové objednávky, ktoré klesli tretí mesiac v rade.

Autor TASR
Viedeň 26. júna (TASR) - Aktivita v rakúskom výrobnom sektore pokračovala v júni v raste, štvrtý mesiac po sebe, tempo rastu sa však spomalilo na najnižšiu úroveň za toto obdobie. Dôvodom sú najmä slabšie nové objednávky, ktoré klesli tretí mesiac v rade. Informoval o tom portál tradingeconomics.

Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor dosiahol v júni 50,9 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval 51,7 bodu. To je najnižšia hodnota indexu za štyri ostatné mesiace, stále to však znamená rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.

Dôvodom sú najmä nové objednávky. Tie klesli tretí mesiac po sebe a najvýraznejším tempom za toto obdobie. Navyše, nové exportné objednávky sa po májovom miernom raste vrátili k poklesu.

Produkcia síce vzrástla, avšak tempo rastu sa výrazne spomalilo. Navyše, čiastkový index zamestnanosti zaznamenal najprudší pokles od februára tohto roka.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z piatka 26. na sobotu 27. júna

M. Uhlerová obhájila post prezidentky Konfederácie odborových zväzov

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

VIDEO: ZRÁŽKA VLAKOV V POĽSKU: Nachádzalo sa v nich približne 200 ľudí