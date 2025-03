Rast aktivity v ruskom sektore služieb sa vo februári spomalil

Moskva 5. marca (TASR) - Aktivita v ruskom sektore služieb pokračovala vo februári v raste, tempo rastu sa však prudko spomalilo, pričom dosiahlo najnižšiu úroveň za pol roka. Výrazne sa pod to podpísal vývoj nových objednávok, ktorý bol najslabší od leta. Informovala o tom agentúra Reuters.



Index nákupných manažérov spoločnosti S&P Global pre ruský sektor služieb dosiahol vo februári 50,5 bodu oproti januárovej hodnote 54,6 bodu. Stále to znamená rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, tempo rastu sa však prudko spomalilo, pričom je už blízko úrovne stagnácie.



Vývoj aktivity v oblasti služieb do veľkej miery ovplyvnili nové objednávky, ktoré vo februári rástli najslabším tempom za sedem mesiacov. Napriek spomaleniu tempa rastu však spoločnosti v sektore služieb pokračovali vo februári v prijímaní nových zamestnancov a zamestnanosť v sektore dosiahla druhú najvyššiu úroveň od minuloročného augusta.



Navyše, dobre sa vyvíjali aj nové exportné objednávky. Tie pokračovali vo výraznom raste štvrtý mesiac v rade.