Rast aktivity v ruskom výrobnom sektore sa v auguste zrýchlil

Moskva 1. septembra (TASR) - Po júlovom spomalení na 9-mesačné minimum zaznamenala aktivita v ruskom výrobnom sektore v auguste opätovné zrýchlenie rastu. Podpísal sa pod to prudký rast nových objednávok, a to napriek tomu, že inflačné tlaky sa zvyšujú. TASR o tom informuje na základe správ portálov RTTNews a tradingeconomics.



Index nákupných manažérov (PMI) S&P Global pre ruský výrobný sektor dosiahol v auguste 52,7 bodu oproti júlovej hodnote 52,1 bodu, čo bola najnižšia hodnota PMI od októbra minulého roka. To znamená zrýchlenie aktivity vo výrobnom sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Augustový výsledok bol zároveň najlepší od mája tohto roka.



Pod augustové zrýchlenie rastu aktivity sa podpísali najmä nové objednávky. Celkové nové objednávky zaznamenali najvyšší rast za posledné tri mesiace, ešte lepšie výsledky však vykázali nové exportné objednávky. Tie zaznamenali najvýraznejší rast od marca 2008. V reakcii na to firmy zvýšili produkciu, aj keď tempo jej rastu také výrazné ako v prípade objednávok nebolo.



Zvýšila sa aj celková zamestnanosť v ruskom výrobnom sektore. Tempo tvorby pracovných miest bolo však najslabšie za posledných deväť mesiacov.