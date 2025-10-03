< sekcia Ekonomika
Rast aktivity v sektore služieb eurozóny sa v septembri zrýchlil
Tempo expanzie však zostalo mierne, pričom nábor zamestnancov stagnoval a podniky hlásili len obmedzené zlepšenie dopytu.
Autor TASR
Londýn 3. októbra (TASR) - Rast aktivity v sektore služieb eurozóny sa v septembri zrýchlil a dosiahol osemmesačné maximum. Tempo expanzie však zostalo mierne, pričom nábor zamestnancov stagnoval a podniky hlásili len obmedzené zlepšenie dopytu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v piatok zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB).
Index nákupných manažérov (PMI) pre sektor služieb vzrástol na 51,3 bodu z augustových 50,5 bodu. Nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu, sa udržal štvrtý mesiac v rade. Hoci dopyt po službách v regióne vzrástol najrýchlejším tempom od augusta minulého roka, zlepšenie bolo len marginálne. Zahraničný dopyt zostal slabý, pričom nové exportné objednávky klesali už 28. mesiac po sebe.
Zložený index PMI, ktorý zahŕňa služby aj spracovateľský priemysel eurozóny, sa v septembri zvýšil na 51,2 bodu z augustových 51 bodov.
