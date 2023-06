Washington 5. júna (TASR) - Rast aktivity v sektore služieb v USA sa v máji takmer zastavil, pričom nové objednávky sa spomalili. A zároveň vstupné ceny dosiahli najnižšiu úroveň za tri roky, čo by mohlo pomôcť centrálnej banke Fed v boji proti vysokej inflácii. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (ISM). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu ISM sa index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora v máji znížil na 50,3 bodu z 51,9 bodu v apríli. Hodnota indexu sa síce už piaty mesiac po sebe udržala nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu, ale je nižšia než 52,2 bodu, ktoré očakávali ekonómovia. A zároveň, spomalenie rastu PMI dominantného sektora služieb zvyšuje riziko recesie.



ISM minulý týždeň informoval, že PMI výrobného sektora zostal v máji pod hranicou 50 bodov, už siedmy mesiac v rade, čo je najdlhšie obdobie od tzv. veľkej recesie pred zhruba 15 rokmi.



Sektor služieb ťažil z toho, že spotrebitelia po pandémii ochorenia COVID-19 presunuli svoje výdavky z tovarov na služby. Avšak po tom, ako Fed od marca 2022 zvýšil svoje úrokové sadzby o 500 bázických bodov, by sa spotrebitelia mohli viac zamerať na základné potreby.



Prieskum odhalil, že čiastkový index nových objednávok v službách minulý mesiac klesol na 52,9 z 56,1 bodu v apríli. Spolu s ochladzovaním dopytu sa spomalil aj rast cien služieb. To je dobrá správa pre predstaviteľov Fedu, ktorí sa snažia znížiť mieru inflácie na svoju cieľovú úroveň 2 %.



Aj subindex, ktorý odráža vstupné ceny v sektore služieb v máji klesol na 56,2 z 59,6 bodu v apríli a dosiahol najnižšiu úroveň za tri roky, od mája 2020.



Zamestnanosť v sektore služieb sa v máji znížila, pričom hodnota príslušného indexu klesla na 49,2 z 50,8 bodu.



Niektorí ekonómovia považujú index ISM za dobrý ukazovateľ vývoja výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), ktoré centrálna banka Fed pozorne sleduje a berie do úvahy pri rozhodovaní o svojej menovej politike. Finančné trhy odhadujú šancu, že Fed na svojom zasadnutí 13. až 14. júna ponechá svoju úrokovú sadzbu nezmenenú, na 70 %.