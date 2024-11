Rast aktivity v sektore služieb v USA sa v októbri zrýchlil

Washington 5. novembra (TASR) - Rast aktivity v sektore služieb v USA sa v októbri 2024 nečakane zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo od júla 2022. Prispeli k tomu zvýšenie zamestnanosti a zmiernenie cenových tlakov. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (Institute for Supply Management, ISM). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa prieskumu index nákupných manažérov (PMI) pre nevýrobný sektor v Spojených štátoch v októbri 2024 vzrástol na 56 bodov z 54,9 bodu v septembri. Ekonómovia pritom očakávali, že sa, naopak, zníži na 52,8 bodu. Hodnota indexu vyššia ako 50 bodov signalizuje rast aktivity v danom odvetví. Októbrová hodnota je najvyššia od júla 2022, keď index dosiahol 56,4 bodu.



Nárast celkového indexu čiastočne odrážal oživenie zamestnanosti, pričom príslušný čiastkový index v októbri vyskočil na 53 bodov zo 48,1 bodu v septembri. To je jeho najvyššia hodnota od augusta 2023, keď bol na úrovni 54,1 bodu.



ISM uviedol, že subindex dodávok sa tiež zvýšil, a to na 56,4 z 52,1 bodu v septembri. Na druhej strane, index podnikovej aktivity klesol v októbri na 57,2 z 59,9 bodu, zatiaľ čo index nových objednávok sa prepadol na 57,4 z 59,3 bodu.



Cenový index klesol tiež v októbri, a to na 58,1 z 59,4 bodu v septembri, čo naznačuje spomalenie tempa rastu cien.



Separátna správa ISM minulý týždeň ukázala, že výrobná aktivita v USA sa v októbri znížila viac, ako analytici odhadovali, a to na 46,5 zo 47,2 bodu v septembri, pričom hodnota pod 50 bodov naznačuje pokles daného odvetvia. Ekonómovia pritom očakávali, že index vzrastie na 47,6 bodu. Októbrová hodnota PMI výrobného sektora je najnižšia od júla 2023.



Obavy z politickej neistoty boli opäť rozšírenejšie ako predchádzajúci mesiac. Vplyvy hurikánov a štrajku zamestnancov v prístavoch tiež zavážili, aj keď niekoľko respondentov uviedlo, že štrajk mal menší vplyv, ako sa obávali, vďaka krátkemu trvaniu, uviedol Steve Miller z ISM.