Brusel 5. októbra (TASR) – Rast aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v septembri spomalil, ale udržal si solídne tempo. Dôvodom spomalenia sú pretrvávajúce problémy s dodávkami, ktoré obmedzovali aktivitu firiem, zatiaľ čo zvýšené inflačné tlaky oslabili dopyt. Ukázali to v utorok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti IHS Markit, podľa ktorej tieto problémy budú pravdepodobne pokračovať,



Z konečných údajov vyplýva, že kombinovaný index nákupných manažérov zo sektorov služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, sa po očistení od sezónnych vplyvov v septembri znížil na 56,2 bodu z augustových 59 bodov.



Index však zostal pomerne vysoko nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast výkonu súkromného sektora od jeho poklesu. A jeho spresnená hodnota je o niečo väčšia ako 56,1 bodu pri rýchlom odhade.



Dopyt v eurozóne pritom klesol na päťmesačné minimum, pretože firmy preniesli na spotrebiteľov časť vyšších vstupných nákladov, ktoré rástli rekordným tempom. Čiastkový index výrobných cien sa pritom zvýšil na 59,1 z 58,3 bodu, čo nie je ďaleko od letných maxím.



"Súčasná ekonomická situácia v eurozóne je nevítanou kombináciou rastúcich cenových tlakov, ale pomalšieho hospodárskeho rastu. Oba sú spojené s nedostatkom dodávok, najmä v priemysle, ktorý zaznamenal prudšie spomalenie produkcie ako služby,“ povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



"Aj keď je zatiaľ celková miera expanzie podľa historických štandardov relatívne solídna, ekonomika vstupuje do posledného štvrťroka 2021 so spomaľujúcou trajektóriou rastu."



Výsledky prieskumu vo výrobnom sektore z konca minulého týždňa odhalili, že jeho PMI klesol v septembri na 58,6 bodu zo 61,4 bodu v auguste. Konečný výsledok bol o máličko nižší ako 58,7 bodu pri prvom odhade.



Spomalilo sa však aj dominantné odvetvie služieb. PMI tohto sektora eurozóny klesol na 56,4 bodu z augustových 59 bodov. To bola jeho najnižšia úroveň od mája, ale o máličko viac ako 56,3 bodu pri rýchlom odhade.



"Sektor služieb tiež hlási výrazné ochladenie dopytu, ktoré možno menej ľahko vysvetliť nedostatkom a je čiastočne spojené s tým, že zákazníkov odrádzajú obavy z pretrvávania pandémie a vyššie ceny," povedal Williamson.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, najväčší septembrový PMI súkromného sektora ako celku vykázalo Írsko, a to 61,5 bodu, čo je jeho päťmesačné minimum. Nasledovali Španielsko (57 bodov, najmenej za päť mesiacov), Taliansko 56,6 bodu (štvormesačné minimum), Nemecko 55,5 bodu (sedemmesačné minimum, ale viac ako 55,3 bodu pri rýchlom odhade) a Francúzsko 55,3 bodu (najmenej za päť mesiacov, ale viac ako predbežných 55,1 bodu).