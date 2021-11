Brusel 4. novembra (TASR) – Rast aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v októbri spomalil o niečo viac, ako naznačili predbežné údaje. Dosiahol pritom najslabšie tempo za šesť mesiacov. Dôvodom sú pokračujúce problémy s nedostatkom surovín a komponentov, ktoré brzdia aktivitu firiem, ako aj problémy v logistike. To tlačí ceny smerom nahor. Ukázali to vo štvrtok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Z konečných údajov vyplýva, že kombinovaný index nákupných manažérov zo sektorov služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, sa po očistení od sezónnych vplyvov v októbri znížil na 54,2 bodu z 56,2 bodu v septembri.



Spresnený októbrový výsledok bol o niečo menší ako 54,3 bodu pri rýchlom odhade, ale udržal sa pohodlne nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast výkonu súkromného sektora od jeho poklesu.



„Rast eurozóny sa na začiatku 4. štvrťroka spomalil, pričom výrobu limituje obmedzená ponuka a služby strácajú dynamiku, keďže efekt zmiernenia blokád (na zastavenie pandémie) sa stráca,“ povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, najväčší PMI súkromného sektora vykázalo v októbri Írsko - 62,5 bodu, čo bolo jeho dvojmesačné maximum. Nasledovali Španielsko (56,2 bodu, najmenej za šesť mesiacov), Francúzsko (54,7 bodu, šesťmesačné minimum), Taliansko (54,2 bodu, šesťmesačné minimum) a Nemecko (52 bodov, osemmesačné minimum).



Prieskum ukázal tiež, že PMI dominantného sektora služieb v eurozóne v októbri klesol na šesťmesačné minimum 54,6 z 56,4 bodu v septembri. Spresnený údaj je o 1 bod nižší ako predbežných 54,7 bodu. Prispelo k tomu oslabenie dopytu, pričom čiastkový index nových obchodov sa znížil na 55,1 z 55,3 bodu.



Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny sa minulý mesiac tiež spomalila pre problémy v dodávateľských reťazcoch, ale stále si drží solídne tempo. Prieskum zo začiatku tohto týždňa ukázal, že spresnený PMI výrobného sektora v októbri klesol na 58,3 bodu z 58,6 bodu v septembri. Rýchly odhad pritom signalizoval, že dosiahne 58,5 bodu.



Napätá situácia v oblasti dodávok sa premietla do prudkého nárastu nákladov na suroviny. Čiastkový index vstupných cien sa pritom vyšplhal v októbri na 73,2 zo 70,9 bodu, čo je jeho najväčšia hodnota od začiatku prieskumu v polovici roka 1998.



"Pretrvávajúci nedostatok dodávok naznačuje, že vysoké cenové tlaky budú pretrvávať aj v budúcom roku, ale zatiaľ neexistujú žiadne známky pretrvávajúceho silného rastu miezd, ktorý by bol väčším problémom pre dlhodobejší inflačný výhľad," skonštatoval Williamson.