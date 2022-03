Rast aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v marci spomalil

Brusel 24. marca (TASR) - Rast ekonomickej aktivity v eurozóne sa tento mesiac spomalil. Ale menej, ako analytici očakávali, hoci ceny rekordne stúpli. To pravdepodobne vystupňuje tlak na Európsku centrálnu banku (ECB), aby zvýšila úrokové sadzby. Ukázali to vo štvrtok predbežné výsledky prieskumu, o ktorých informuje TASR.



Podľa prieskumnej spoločnosti IHS Markit, ktorú prevzala S&P Global, k rastu súkromného sektora čiastočne prispelo oživenie aktivity po zrušení obmedzení spojených s ochorením COVID-19. Vyhliadky regiónu sú však nejasné, pretože problémy v dodávateľských reťazcoch, ktoré odštartovala pandémia nového koronavírusu, sa zhoršili po invázii Ruska na Ukrajinu.



Predbežné údaje Markit ukázali, že kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v marci klesol na 54,5 bodu z februárových 55,5 bodu. To je však lepší výsledok, ako jeho zníženie na 53,9 bodu, ktoré predpovedali analytici.



Index sa udržal tiež pohodlne nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast v danom odvetví od jeho poklesu.



"Údaje z prieskumu podčiarkujú, aký má vojna medzi Ruskom a Ukrajinou okamžitý a materiálny vplyv na ekonomiku eurozóny a poukazujú na riziko poklesu ekonomiky eurozóny v 2. štvrťroku", povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm S&P Global.



"Vojna zhoršila existujúce cenové tlaky, súvisiace s pandémiou a problémy dodávateľského reťazca," dodal.



Zároveň čiastkové indexy cien vstupov aj výstupov boli v marci najvyššie v histórii prieskumu. Konkrétne, index výrobných cien vyskočil na 65,7 zo 62,3 bodu, čo naznačuje, že inflácia v eurozóne, ktorá vo februári dosiahla rekordných 5,8 %, bude ďalej stúpať a vzďaľovať sa od 2-% cieľovej úrovne ECB.



Začiatkom marca ECB oznámila, že toto leto prestane pumpovať peniaze na finančné trhy, čím pripraví pôdu pre zvýšenie úrokových sadzieb.



Prieskum ďalej ukázal, že PMI dominantného sektora eurozóny - služieb tento mesiac klesol na 54,8 z 55,5 bodu. Dosiahol tak dvojmesačné minimum, ale prekonal odhady na úrovni 54,2 bodu.



Firmy vďaka dopytu po uvoľnení pandemických obmedzení zvyšovali počet zamestnancov rýchlejším tempom. Index zamestnanosti v službách v marci vzrástol na 54,8 z 53,6 bodu.



Aktivita vo výrobnom sektore aj naďalej solídne rástla, aj keď jeho PMI klesol na 57 bodov z 58,2 bodu. Bol však vyšší než 56 bodov, ktoré očakávali ekonómovia.



Čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI, v marci klesol na 53,6 z 55,5 bodu.



Vysoká inflácia a obavy z ruskej invázie na Ukrajinu výrazne narušili optimizmus v euroregióne. Index budúcej produkcie tovární pritom klesol na 53,8 zo 68,5 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota od mája 2020, teda krátko po vypuknutí pandémie nového koronavírusu.



„Podniky sa samy pripravujú na slabší ekonomický rast, pričom ich očakávania budúcej produkcie sú v marci nižšie, keďže firmy sú čoraz viac znepokojené vplyvom vojny na ekonomiku, ktorá sa stále snaží zotaviť z pandémie,“ povedal Williamson.



Čo sa týka kľúčových ekonomík eurozóny, PMI nemeckého súkromného sektora v marci klesol na 54,6 z 55,6 bodu vo februári, zatiaľ čo francúzskeho prekvapujúco vzrástol na 56,2 z 55,5 bodu namiesto poklesu na 54,3 bodu, ktorý očakávali analytici. Prispelo k tomu najmä zrušenie obmedzení spojených s pandémiou. Zvyšok regiónu rástol pomalším tempom.