Brusel 5. augusta (TASR) - Rast aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v júli takmer zastavil, keďže k spomaleniu v dominantnom sektore služieb sa pridal hlbší pokles vo výrobnom sektore. Ukázali to v pondelok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa spresnených údajov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý sa považuje za dobrého ukazovateľa celkového ekonomického zdravia euroregiónu, po očistení od sezónnych vplyvov v júli 2024 znížil na 50,2 bodu z júnových 50,9 bodu. To je síce o máličko lepší výsledok ako 50,1 bodu pri rýchlom odhade, ale stále len tesne nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



"Ekonomika eurozóny rástla v júli slimačím tempom. Pokiaľ ide o sektory, služby nenaberajú rýchlosť ako na začiatku roka, zatiaľ čo prepad v priemysle pokračuje," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Komerčnej banky v Hamburgu.



Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že PMI dominantného sektora služieb minulý mesiac klesol na 51,9 z 52,8 bodu v júni, čo sa zhoduje s predbežným odhadom.



Prieskum vo výrobnom sektore minulý týždeň ukázal, že aktivita tovární je stále slabá. PMI tohto odvetvia zostal síce v júli 2024 na júnovej úrovni 45,8 bodu, čo bolo o niečo viac ako 45,6 bodu pri rýchlom odhade, ale udržal sa pod hranicou 50 bodov už viac ako dva roky.



Tieto výsledky naznačujú, že v eurozóne nedochádza k žiadnemu bezprostrednému obratu k lepšiemu. Celkový dopyt v regióne klesol už druhý mesiac po sebe a rýchlejším tempom ako v júni. Príslušný index nových objednávok sa pritom znížil na 49 zo 49,4 bodu.



K ich poklesu došlo aj napriek tomu, že firmy v júli zvyšovali ceny pomalším tempom ako v júni. Inflácia v službách, ktorú pozorne sleduje Európska centrálna banka (ECB), sa zmiernila a index výrobných cien v priemysle klesol na 52,9 z 53,5 bodu. To je jeho najnižšia hodnota od mája 2021 a ECB potenciálne dáva priestor na ďalšie uvoľnenie menovej politiky.



Po znížení úrokových sadzieb v júni ECB minulý mesiac ponechala svoju depozitnú sadzbu na úrovni 3,75 %, ale očakáva sa, že tento rok ju ešte dvakrát zníži a začne možno už v septembri.



Čo sa týka kľúčových ekonomík eurozóny PMI súkromného sektora, vyššie ako 50 bodov mali v júni len Španielsko (53,4 bodu, najmenej za šesť mesiacov) a Taliansko (50,3 bodu, sedemmesačné minimum).



Aktivita súkromného sektora v Nemecku, najväčšej ekonomike regiónu, v júni klesla, pričom jeho PMI dosiahol 49,1 bodu. To bolo síce viac než 48,7 bodu pri rýchlom odhade, ale menej ako 50 bodov. Aj PMI francúzskeho súkromného sektora sa v júli udržal pod zlomovou hranicou, keďže dosiahol len 49,1 bodu.