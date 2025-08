Brusel 5. augusta (TASR) - Rast aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v júli mierne zrýchlil, ale stále je pomalý, keďže dopyt klesol. Ukázali to v utorok spresnené výsledky spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB), ktoré mierne zaostali za rýchlym odhadom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa revidovaných údajov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je považovaný za dobrého ukazovateľa hospodárskeho rastu, v júli 2025 zvýšil na 50,9 bodu z 50,6 bodu v júni.



Spresnená hodnota indexu je o niečo nižšia ako 51 bodov pri rýchlom odhade. Udržala sa však nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Júlová hodnota PMI je najväčšia za štyri mesiace, ale stále je pod dlhodobým priemerom 52,4 bodu, čo odráža pretrvávajúcu slabosť v menovom bloku.



Prieskum ďalej ukázal, že aj aktivita v dominantnom sektore služieb vzrástla o niečo menej, ako naznačil odhad, a to na 51 namiesto 51,2 bodu z 50,5 bodu v júni.



„Toto leto by sa mohlo ukázať ako dobré pre poskytovateľov služieb. V Taliansku a Španielsku vzrástla aktivita firiem v júli prudšie ako v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo v Nemecku sa po niekoľkých náročných mesiacoch opäť dostala do rastového pásma,“ povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm HCOB.



Celkové nové objednávky zostali prakticky nezmenené, podobne ako v júni, zatiaľ čo exportné tržby klesali už 41. mesiac po sebe a pôsobia tak ako trvalá brzda rastu. Kombinovaný index nových objednávok sa zvýšil zo 49,7 na 49,8 bodu.



PMI výrobného sektora, ktorý sa už tri roky drží pod hranicou 50 bodov, v júli stúpol na 49,8 z júnových 49,4 bodu. To je jeho najväčšia hodnota od júla 2021.



Spomedzi najväčších ekonomík eurozóny Španielsko vykázalo najsilnejší rast aktivity v súkromnom sektore, nasledované Talianskom a Nemeckom. Len Francúzsko zaznamenalo pokles.



Konkrétne, PMI súkromného sektora v Španielsku dosiahol v júli 54,7 bodu, čo je najviac za päť mesiacov. V Taliansku to bolo 51,5 bodu (dvojmesačné maximum) a v Nemecku 50,6 bodu (viac ako 50,3 bodu pri rýchlom odhade a najväčšia hodnota za štyri mesiace). Francúzsky PMI sa po spresnení v júli prekvapujúco znížil na 48,6 bodu namiesto nárastu na 49,6 z júnových 49,2 bodu.



Napriek slabému dopytu firmy v eurozóne vytvorili v júli pracovné miesta, piaty mesiac po sebe. Dôvera podnikov však klesla prvýkrát od apríla, keďže nálada sa oslabila v sektore výroby aj služieb.