Rast aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v auguste zrýchlil
Autor TASR
Brusel 21. augusta (TASR) - Rast aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v auguste zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za 15 mesiacov. Prispeli k tomu aj nové objednávky, ktoré sa zvýšili prvýkrát od mája 2024, a to aj napriek poklesu nových exportných objednávok. Ukázali to vo štvrtok predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa týchto údajov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je považovaný za dobrého ukazovateľa hospodárskeho rastu, v auguste 2025 zvýšil na 51,1 bodu z 50,9 bodu v júli. Vzdialil sa tak viac od zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.
Augustový PMI je najvyšší od mája 2024 a prekonal aj odhady analytikov, ktorí predpovedali, že klesne na 50,7 bodu.
„Veci sa zlepšujú. Hospodárska aktivita sa zvýšila vo výrobe aj v službách. Celkovo sme za uplynulé tri mesiace zaznamenali mierne zrýchlenie rastu,“ povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.
Prieskum ďalej ukázal, že aktivita v dominantnom sektore služieb v auguste naďalej rástla, ale pomalším tempom, keďže jeho PMI klesol na 50,7 z júlových 51 bodov.
Ale výrobný sektor zaznamenal výrazné zlepšenie. Jeho PMI sa totiž zvýšil na 50,5 z júlových 49,8 bodu. Prvýkrát za viac ako tri roky sa dostal nad hranicu 50 bodov, čo znamená rast aktivity v danom odvetví.
Produkcia vo výrobe stúpla v auguste najviac za takmer 3,5 roka, pričom čiastkový index produkcie sa zvýšil na 52,3 z 50,6 bodu v júli.
Nemecko, najväčšia európska ekonomika, zaznamenalo v auguste rast aktivity v súkromnom sektore. Jeho PMI stúpol na 50,9 z júlových 50,6 bodu, čo je najväčšia hodnota od marca, vďaka solídnemu zvýšeniu výroby, zatiaľ čo výkon v sektore služieb bol tlmený.
Zároveň pokles aktivity vo Francúzsku sa zmiernil, pričom PMI jeho súkromného sektora sa zvýšil na 49,8 z júlových 48,6 bodu, čo je jeho najväčšia hodnota od vlaňajšieho augusta a tesne pod hranicou 50 bodov.
Firmy v eurozóne pokračovali v auguste v prijímaní zamestnancov šiesty mesiac po sebe. Tempo vytvárania pracovných miest sa zrýchlilo a bolo najväčšie od júna 2024. Rast zamestnanosti sa sústredil v službách, zatiaľ čo výrobcovia naďalej prepúšťali.
Inflačné tlaky sa v auguste zintenzívnili, pričom vstupné náklady rástli najprudšie za päť mesiacov, zatiaľ čo ceny výstupov v celom bloku rástli najrýchlejšie za štyri mesiace.
