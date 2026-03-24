Rast aktivity v súkromnom sektore eurozóny dosiahol 10-mesačné minimum
Výsledok je horší aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov.
Autor TASR
Brusel 24. marca (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny pokračovala tento mesiac v raste, tempo rastu sa však výrazne spomalilo a dosiahlo najslabšiu úroveň za 10 mesiacov. Dôvodom je útok Izraela a USA na Irán, ktorého výsledkom bolo narušenie dodávok surovín a rast cien energií. Informovali o tom agentúra AFP a portál tradingeconomics.
Predbežný kompozitný index nákupných manažérov Hamburskej obchodnej banky (HCOB) pre eurozónu, ktorý zahrnuje aktivitu v oblasti výroby aj služieb, dosiahol v marci 50,5 bodu. Vo februári zaznamenal 51,9 bodu.
To znamená pokračovanie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, tempo rastu sa však výrazne spomalilo, a to do blízkosti úrovne, ktorá znamená stagnáciu. Rast je zároveň najslabší od mája minulého roka.
Výsledok je horší aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali s miernejším spomalením rastu a indexom na úrovni 51 bodov.
Pod výrazné spomalenie rastu aktivity v súkromnom sektore sa do veľkej miery podpísal vývoj v oblasti služieb, kde aktivita takmer stagnovala. Nepriaznivo sa v rámci celého súkromného sektora vyvíjali nové objednávky. Tie klesli prvýkrát za osem mesiacov, navyše, zamestnanosť pokračovala v poklese.
Predbežný kompozitný index nákupných manažérov Hamburskej obchodnej banky (HCOB) pre eurozónu, ktorý zahrnuje aktivitu v oblasti výroby aj služieb, dosiahol v marci 50,5 bodu. Vo februári zaznamenal 51,9 bodu.
To znamená pokračovanie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, tempo rastu sa však výrazne spomalilo, a to do blízkosti úrovne, ktorá znamená stagnáciu. Rast je zároveň najslabší od mája minulého roka.
Výsledok je horší aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali s miernejším spomalením rastu a indexom na úrovni 51 bodov.
Pod výrazné spomalenie rastu aktivity v súkromnom sektore sa do veľkej miery podpísal vývoj v oblasti služieb, kde aktivita takmer stagnovala. Nepriaznivo sa v rámci celého súkromného sektora vyvíjali nové objednávky. Tie klesli prvýkrát za osem mesiacov, navyše, zamestnanosť pokračovala v poklese.