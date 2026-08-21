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Rast aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v auguste zrýchlil
Predbežný zložený index nákupných manažérov (PMI) eurozóny zahŕňajúci sektor priemyslu aj odvetvia služieb, stúpol na 52,1 bodu z júlových 52 bodov.
Autor TASR
Brusel 21. augusta (TASR) - Rast aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v auguste mierne zrýchlil a dostal sa na deväťmesačné maximum. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v piatok. Predbežný zložený index nákupných manažérov (PMI) eurozóny zahŕňajúci sektor priemyslu aj odvetvia služieb, stúpol na 52,1 bodu z júlových 52 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast indexu prekonal očakávania trhu, ktorý predpokladal jeho oslabenie na 51,7 bodu. Posilnenie aktivity podporil silnejší výkon spracovateľského priemyslu, ktorého produkcia vzrástla najrýchlejším tempom za štyri a pol roka. K rastu priemyslu eurozóny prispelo najmä Nemecko, ktoré zaznamenalo najsilnejší rast výroby od januára 2022. Zvýšili sa aj nové objednávky a zahraničný dopyt prvýkrát za štyri a pol roka stúpol.
Firmy reagovali na silnejšiu aktivitu zvýšením zamestnanosti, čo poskytuje ďalší dôkaz o odolnosti regionálnej ekonomiky. Zároveň cenové tlaky vykazovali známky zmiernenia. Podnikateľská dôvera sa však v auguste oslabila, čo poukazuje na pretrvávajúcu neistotu v otázke hospodárskeho výhľadu.
Rast indexu prekonal očakávania trhu, ktorý predpokladal jeho oslabenie na 51,7 bodu. Posilnenie aktivity podporil silnejší výkon spracovateľského priemyslu, ktorého produkcia vzrástla najrýchlejším tempom za štyri a pol roka. K rastu priemyslu eurozóny prispelo najmä Nemecko, ktoré zaznamenalo najsilnejší rast výroby od januára 2022. Zvýšili sa aj nové objednávky a zahraničný dopyt prvýkrát za štyri a pol roka stúpol.
Firmy reagovali na silnejšiu aktivitu zvýšením zamestnanosti, čo poskytuje ďalší dôkaz o odolnosti regionálnej ekonomiky. Zároveň cenové tlaky vykazovali známky zmiernenia. Podnikateľská dôvera sa však v auguste oslabila, čo poukazuje na pretrvávajúcu neistotu v otázke hospodárskeho výhľadu.