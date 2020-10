Washington 23. októbra (TASR) - Rast aktivity v súkromnom sektore v USA sa v októbri zrýchlil na 20-mesačné maximum. Ale zároveň tempo rastu nových obchodov a nových objednávok sa mierne spomalilo. Dôvodom je pretrvávajúca pandémia ochorenia COVID-19 a opatrnosť pred americkými prezidentskými voľbami 3. novembra. Ukázali to v piatok predbežné údaje spoločnosti IHS Markit.



Podľa rýchleho odhadu sa kombinovaný index nákupných manažérov zo súkromného sektora v USA v októbri zvýšil na 55,5 bodu zo septembrových 54,3 bodu.



Dosiahol tak najvyššiu úroveň od februára 2019. Hodnota indexu vyššia ako 50 bodov pritom naznačuje, že dané odvetvie rastie.



Prieskum odhalil tiež, že niektorí výrobcovia a spoločnosti v sektore služieb zaznamenali, že kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu ovplyvňuje dopyt. A ďalšie spoločnosti uviedli, že niekoľko klientov zdržiava objednávky do výsledkov volieb.



Aj rast dopytu zo strany zahraničných klientov sa „výrazne spomalil“. Ukázali to údaje od výrobcov, ktorí nahlásili pokles nových exportných objednávok.



Ekonómovia tak aj napriek zvýšeniu októbrového PMI predpovedajú USA vo 4. štvrťroku pomalší hospodársky rast. Poukazujú pritom na pokles čiastkového indexu nových objednávok tento mesiac na 54,3 z 54,8 bodu v septembri.



Na druhej strane, PMI dominantného sektora služieb stúpol tento mesiac na 56 bodov, čo je jeho 20-mesačné maximum, z 54,6 bodu v septembri.



Ekonómovia predpovedali sektoru služieb, ktorý sa podieľa viac ako dvoma tretinami na hospodárskej aktivite USA, v októbri stagnáciu PMI na úrovni 54,6 bodu.



Na druhej strane, aktivita vo výrobnom sektore bola tento mesiac stabilná. Októbrový index totiž zostal na septembrovej úrovni 53,2 bodu, zatiaľ čo ekonómovia počítali s jeho zvýšením na 53,4 bodu.