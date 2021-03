Washington 3. marca (TASR) - Rast aktivity v súkromnom sektore v USA sa vo februári zrýchlil viac, ako naznačil predbežný odhad. Dosiahol pritom najväčšie tempo od augusta 2014. Ukázal to v stredu prieskum spoločnosti IHS Markit.



Podľa spresnených údajov IHS Markit sa kombinovaný index nákupných manažérov PMI zo súkromného sektora v USA vo februári 2021 zvýšil na 59,5 bodu, a nie na 58,8 bodu, z januárových 58,7 bodu. Hodnota indexu sa tak ešte viac vzdialila od hranice 50 bodov, čo signalizuje rast v danom odvetví.



Prieskum tiež odhalil, že februárový PMI sektora služieb takisto vzrástol viac, a to na 59,8 namiesto na 58,8 bodu z januárových 58,3 bodu. Dosiahol tak najvyššiu hodnotu od júla 2014.



Tempo rastu aktivity vo výrobnom sektore sa pritom spomalilo a príslušný index klesol na 58,6 bodu vo februári z januárových 59,2 bodu. No aj napriek tomu patrí februárová hodnota jeho PMI medzi najvyššie za uplynulé desaťročie.



Februárové výsledky odrážajú prílev nových objednávok v súkromnom sektore, najrýchlejší od apríla 2018, napriek poklesu exportných objednávok v sektore služieb. Zamestnanosť však stúpla iba veľmi mierne.



Pokiaľ ide o ceny, inflácia vstupných nákladov dosiahla najväčšie tempo od októbra 2009. Výsledkom bolo, že firmy strmo zvýšili svoje ceny.



Separátny prieskum inštitútu pre riadenie zásob ISM však, naopak, odhalil pokles jeho index aktivity v sektore služieb vo februári o 3,4 percentuálneho bodu na 55,5 bodu z januárového takmer dvojročného maxima 58,9 bodu.



No aj napriek poklesu aktivita v tomto dominantnom sektore pokračovala vo februári v raste už deviaty mesiac po sebe.



ISM tiež uviedol, že firmy v sektore služieb sú v otázke oživenia väčšinou optimistické, aj keď zápasia s problémami v dodávateľskom reťazci, ako sú obmedzenia výrobných kapacít a nedostatok materiálu.