Rast aktivity v súkromnom sektore v USA sa v decembri spomalil

Washington 16. decembra (TASR) - Rast aktivity v súkromnom sektore v USA sa aj v decembri spomalil. Prispeli k tomu pokračujúce problémy v dodávateľských reťazcoch a nedostatok pracovnej sily. To zároveň vytvára tlak na ceny. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spoločnosti IHS Markit.



Podľa najnovšieho prieskumu sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v USA (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v decembri 2021 znížil na 56,9 bodu z 57,2 bodu v novembri.



Dosiahol tak trojmesačné minimum, ale udržal sa nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v danom odvetví od jej rastu.



Pod tento výsledok sa podpísalo spomalenie dominantného sektora služieb, ktorého PMI klesol v decembri na 57,5 bodu z 58 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Zaostal tak za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali jeho nárast na 58,5 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že rast nových objednávok sa zrýchlil, zatiaľ čo tempo tvorby pracovných miest v službách sa spomalilo pre nedostatok vhodných a voľných kandidátov. Čo sa týka cien, inflácia vstupných nákladov dosiahla nové maximum a výstupné ceny rástli druhým najvyšším tempom v histórii. Zároveň dôvera podnikateľov v tomto odvetví bola najvyššia od novembra 2020.



Spoločnosť IHS Markit ďalej uviedla, že aj PMI výrobného sektora sa v decembri 2021 znížil, a to na 57,8 z novembrových 58,3 bodu a pod trhové prognózy na úrovni 58,5 bodu. Toto odvetvie tak dosiahlo najpomalší rast aktivity za uplynulý rok. Nedostatok materiálu a dlhé dodacie lehoty brzdia totiž výrobu. No zároveň ceny vstupov ďalej rástli výrazným tempom, spolu s nákladmi na dopravu a distribúciu.