Rast aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v auguste spomalil

Londýn 1. septembra (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny zotrvala v auguste v raste, tempo rastu sa však mierne spomalilo. Potvrdila to v utorok spoločnosť IHS Markit, ktorá zverejnila konečné údaje potvrdzujúce rýchly odhad.



Konečný index nákupných manažérov IHS Markit pre výrobný sektor eurozóny dosiahol za august 51,7 bodu oproti júlovej hodnote 51,8 bodu, uviedla agentúra Reuters. To je v súlade s prvým odhadom a zároveň to znamená solídny rast, keďže rast od poklesu oddeľuje hodnota 50 bodov.



Celkovo výrobný sektor podporila najmä produkcia, ktorej čiastkový index vzrástol na 55,6 bodu z júlovej hodnoty 55,3 bodu. V porovnaní s rýchlym odhadom to znamená mierny pokles indexu (rýchly odhad poukazoval na čiastkový index produkcie za august na úrovni 55,7 bodu), napriek tomu je to najvyššia hodnota od apríla 2018.



Napriek optimizmu firmy pokračujú v znižovaní počtu zamestnancov, aj keď situácia v tejto oblasti sa v auguste oproti júlu zlepšila. Čiastkový index zamestnanosti dosiahol minulý mesiac 44,2 bodu, čo je síce hlboko pod hranicou 50 bodov oddeľujúcou rast od poklesu, v júli však dosiahol iba 42,9 bodu.