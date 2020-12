Londýn 1. decembra (TASR) - Rast aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v novembri spomalil, pretože obnovenie opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu poškodilo dopyt. Hnacou silou odvetvia výroby v euroregióne pritom zostalo Nemecko. Vyplýva to zo spresneného prieskumu spoločnosti IHS Markit, ktorý mierne prekonal rýchly odhad.



Podľa konečných výsledkov Markit sa index nákupných manažérov z výrobného sektora eurozóny v novembri znížil na 53,8 bodu z októbrových 54,8 bodu.



Spresnený PMI bol však vyšší ako 53,6 bodu pri rýchlom odhade. A udržal sa nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu.



Čiastkový index produkcie, ktorý je považovaný za jeden z ukazovateľov "ekonomického zdravia" regiónu, v novembri klesol len veľmi mierne na 55,3 z 55,4 bodu.



Hoci sa tempo rastu výrobného sektora spomalilo z októbrového 32-mesačného maxima v dôsledku nových blokád, fakt, že toto odvetvie pokračuje v raste, by malo pomôcť zmierniť ekonomický úder obmedzení, ktoré tvrdo zasiahli sektor služieb, skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm na IHS Markit.



Výsledky prieskumu tak podľa neho naznačujú, že euroregión sa v poslednom štvrťroku 2020 vyhne podobne strmému poklesu, aký zaznamenal v 2. štvrťroku.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, motorom výrobného odvetvia v regióne zostalo Nemecko, najväčšia ekonomika bloku. Konkrétne PMI nemeckého výrobného sektora dosiahol v novembri 57,8 bodu. To bolo jeho dvojmesačné minimum a menej ako 57,9 bodu pri rýchlom odhade, ale zároveň najvyšší PMI v rámci eurozóny. Nasledujú Holandsko s PMI 54,4 bodu, čo predstavuje 22-mesačné maximum, Írsko s PMI 52,2 bodu (trojmesačné maximum), Rakúsko s 51,7 bodu (dvojmesačné minimum) a Taliansko s 51,5 bodu (päťmesačné minimum).



PMI pod hranicou 50 bodov, čo znamená pokles aktivity v danom odvetví, vykázali v novembri Španielsko (49,8 bodu; päťmesačné minimum), Francúzsko (49,6 bodu; šesťmesačné minimum) a Grécko (42,3 bodu; šesťmesačné minimum).



No zatiaľ čo výrobný sektor pokračoval v novembri v raste, aj keď pomalším tempom, aktivita v dominantnom sektore služieb sa minulý mesiac podľa rýchleho odhadu znížila, keďže Európu zasiahla druhá vlna pandémie.



A vzhľadom na to, že väčšina Európy opäť zápasí s nárastom infekcií, eurozóna je na ceste k svojej prvej dvojitej recesii za takmer desať rokov.