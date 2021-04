Rast aktivity vo výrobnom sektore eurozóny dosiahol rekord

Brusel 1. apríla (TASR) - Výrazný rast aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v marci zvýšil ešte o niečo viac, ako naznačil predbežný odhad. Dosiahol pritom najväčšie tempo v takmer 24-ročnej histórii prieskumov. Problémy s dodávateľskými reťazcami a obnovenie blokád v regióne ho však môžu čoskoro pribrzdiť. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Podľa konečných výsledkov Markit index nákupných manažérov z výrobného sektora eurozóny v marci 2021 vzrástol na 62,5 bodu z februárových 57,9 bodu. To je o niečo lepší výsledok ako 62,4 bodu pri rýchlom odhade a vysoko nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu.



Markit tiež uviedla, že produkcia a nové objednávky sa v marci zvýšili rekordným tempom, k čomu prispel najrýchlejší nárast exportných objednávok od začiatku vyhodnocovania údajov.



Konkrétne, čiastkový index produkcie sa v marci vyšplhal na 63,3 bodu z 57,6 bodu vo februári.



Zároveň sa však priemerné dodacie lehoty vstupných materiálov bezprecedentne predĺžili. Dôvodmi sú ich nedostatok, ako aj problémy s logistikou počas pandémie ochorenia COVID-19, ktoré pokračovali aj v marci. To viedlo aj k zvýšeniu inflačných tlakov, zatiaľ čo dôvera podnikateľov sa udržala na historicky najvyššej úrovni.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, vo viacerých dosiahli PMI ich výrobných sektorov nové rekordy. Konkrétne, v prípade najväčšieho hospodárstva regiónu, Nemecka, sa PMI jeho výrobného sektora vyšplhal na 66,6 bodu, čo je nový rekord. Druhú najväčšiu hodnotu indexu vykázalo Holandsko, a to 64,7 bodu, čo tiež predstavuje nový rekord. Nasledovali Rakúsko (63,4 bodu, 39-mesačné maximum), Taliansko (59,8 bodu, najviac za 252 mesiacov), Francúzsko (59,3 bodu, najviac za 246 mesiacov), Írsko (57,1 bodu, osemmesačné maximum), Španielsko (56,9 bodu, najviac za 171 mesiacov) a Grécko (51,8 bodu, 13-mesačné maximum).



„Výroba v eurozóne zažíva rozmach,“ komentoval výsledky Chris Williamson, hlavný ekonóm spoločnosti IHS Markit, podľa ktorého továrne v celom regióne profitujú z rastúceho domáceho dopytu a oživenia vývozu.



Problémy s dodávateľským reťazcom, ktoré pravdepodobne ešte zhoršila nedávna blokáda Suezského prieplavu, však spôsobili prudký nárast cien a najväčšie predĺženie dodacích lehôt v histórii prieskumu.



Hodnoty čiastkových indexov vstupných aj výstupných cien boli takmer rekordné. Index vstupných cien napríklad vyskočil na 79,7 zo 73,9 bodu, čo sa nestalo za ostatných desať rokov.



„Aj keď sa sily, ktoré vedú k zvýšeniu cien, javia ako dočasné, akýkoľvek ďalší tlak na rast nákladov firiem a cien hotových výrobkov nie je vítaný,“ dodal Williamson.



Dobrou správou je, že továrne, ktoré sa snažia uspokojiť prekvitajúci dopyt, prudko zvýšili počet zamestnancov a vytvorili solídny počet pracovných miest.