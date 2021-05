Rast aktivity vo výrobnom sektore eurozóny dosiahol nový rekord

Londýn 3. mája (TASR) - Rast aktivity vo výrobnom sektore eurozóny dosiahol minulý mesiac nový rekord, aj keď o niečo menší, ako naznačil rýchly odhad. Podporilo ho prudké zvýšenie dopytu, ktoré prinieslo nábor nových zamestnancov, no zároveň obmedzenia na strane ponuky viedli k bezprecedentnému nárastu nesplnených objednávok. Ukázali to v pondelok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Zatiaľ čo tretia vlna pandémie nového koronavírusu v Európe prinútila niektoré vlády uzavrieť väčšinu dominantného sektora služieb, továrne zostali do značnej miery otvorené.



Podľa konečných výsledkov Markit index nákupných manažérov z výrobného sektora eurozóny v apríli vzrástol na 62,9 bodu z marcových 62,5 bodu. To je síce menej ako 63,3 bodu pri rýchlom odhade, ale stále najvyššia hodnota tohto indexu od začiatku prieskumov v júni 1997.



Čiastkový index produkcie, ktorý sa podieľa na výpočte celkového kombinovaného PMI eurozóny a je považovaný za jeden z ukazovateľov "ekonomického zdravia" regiónu v apríli mierne klesol na 63,2 bodu z marcového rekordného maxima 63,3 bodu. Drží sa však vysoko nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



„Výroba v eurozóne zažíva rozmach,“ uviedol Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Upozornil ale zároveň na bezprecedentné problémy s dodávkami, čo vedie k rekordnému nárastu nedokončených objednávok v továrňach.



Príslušný čiastkový index, ktorý doráža nevybavené objednávky, stúpol na 61,5 zo 60,4 bodu, čo je jeho historické maximum.



Vzhľadom na to, že náklady na suroviny rekordne stúpli, boli továrne nútené zvýšiť svoje výrobné ceny najprudšie od začiatku zhromažďovania údajov.



„Veľkou neistotou je, ako dlho budú tieto tlaky na zvyšovanie cien pretrvávať, a do akej miery sa vyššie poplatky za tovar a služby prejavia u spotrebiteľov,“ uviedol Williamson.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, vo viacerých PMI ich výrobných sektorov lámali rekordy. Najvyšší aprílový PMI pritom vykázalo Holandsko, a to 67,2 bodu, čo je jeho nový rekord.



Druhé bolo Nemecko so 66,2 bodu, čo bolo menej ako 66,4 bodu pri rýchlom odhade a najnižší PMI za dva mesiace.



Po nich nasledovali Rakúsko (rekordných 64,7 bodu), Taliansko (nový rekord 60,7 bodu), Francúzsko (58,9 bodu, dvojmesačné minimum) a Španielsko (57,7 bodu, najviac od decembra 1999).