Rast aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v januári zrýchlil

Londýn 1. februára (TASR) - Tempo rastu aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v januári zrýchlilo, aj keď o niečo menej, ako naznačil predbežný odhad. Prispelo k tomu zmiernenie problémov v dodávateľských reťazcoch. Toto zlepšenie však nebolo rovnomerne rozložené medzi členov euroregiónu a továrne stále čelia veľkým inflačným tlakom. Vyplýva to zo spresneného prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Podľa konečných výsledkov Markit index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny v januári vzrástol na päťmesačné maximum 58,7 bodu z decembrových 58 bodov. Spresnená hodnota indexu je nižšia ako 59 bodov pri rýchlom odhade, ale stále sa drží vysoko nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od poklesu.



Prieskum odhalil tiež, že čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI pre oba sektory - služby aj výrobu - a považuje sa za jeden z ukazovateľov ekonomického zdravia eurozóny, v januári stúpol na 55,4 z 53,8 bodu.



"Zdá sa, že výrobcovia v eurozóne odolajú búrke spôsobenej variantom omikron nového koronavírusu lepšie ako predchádzajúcim vlnách ochorenia COVID-19, pričom firmy v januári hlásia najväčšie zlepšenie produkcie aj objednávok za štyri mesiace," povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



"Zlepšenie však nie je v žiadnom prípade rovnomerne rozložené v celej eurozóne, oživenie rastu v Nemecku, Holandsku a Rakúsku kontrastuje so spomalením v Taliansku, Francúzsku a Grécku a stagnáciou v Španielsku," dodal.



Najvyšší PMI výrobného sektora zaznamenalo v januári Rakúsko, a to 61,5 bodu, čo je jeho najväčšia hodnota za štyri mesiace. Nasledovali Holandsko so 60,1 bodu (dvojmesačné maximum), Nemecko s 59,8 bodu (menej ako 60,5 bodu pri rýchlom odhade, ale päťmesačné maximum), Írsko s 59,4 bodu (dvojmesačné maximum), Taliansko s 58,3 bodu (11-mesačné minimum), Grécko s 57,9 bodu (šesťmesačné minimum), Španielsko s 56,2 bodu (stagnácia) a Francúzsko s 55,5 bodu (trojmesačné minimum)



Aj ceny vstupných surovín pokračovali v januári v raste, aj keď pomalším tempom ako v decembri. Továrne preniesli väčšiu časť tohto bremena na spotrebiteľov. Index výrobných cien sa vyšplhal na 72,7 bodu zo 70,2 bodu v decembri, čo je druhá najvyššia hodnota takmer za dve desaťročia.



Podľa ekonómov bude inflácia v eurozóne v roku 2022 vysoká dlhšie, než sa pôvodne očakávalo, čo by mohlo prinútiť Európsku centrálnu banku, aby sprísnila svoju politiku, keď súčasná vlna pandémie spôsobená variantom omikron pominie.



ECB, ktorá sa zíde vo štvrtok (4. 2.), doteraz odolávala výzvam na prísnejšiu menovú politiku, pričom stále opakuje, že tlaky na ceny sa tento rok zmiernia.