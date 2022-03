Rast aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa vo februári spomalil

Londýn 1. marca (TASR) - Tempo rastu aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa vo februári spomalilo o niečo viac, ako naznačil predbežný odhad, ale stále zostalo pomerne vysoké. Vyplýva to zo spresnených výsledkov prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Podľa konečných údajov Markit index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny sa vo februári znížil na 58,2 bodu, a nie na 58,4 bodu, z januárových 58,7 bodu.



Hodnota indexu sa však udržala vysoko nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jeho poklesu.



Markit pritom zaznamenal viaceré pozitívnejšie signály, zvlášť rast produkcie aj nových objednávok nabrali po januárovom zlepšení ďalšiu dynamiku. Počas mesiaca sa vyskytlo tiež menej meškaní dodávok. Napriek tomu čelí toto odvetvie stále problémom. Tempo rastu vstupných nákladov aj výstupných cien sa síce vo februári mierne spomalilo, stále však patril medzi najrýchlejšie v histórii.



Pokiaľ ide o jednotlivé krajiny euroregiónu, najvyšší PMI výrobného sektora zaznamenalo vo februári Holandsko, a to 60,6 bodu čo je jeho trojmesačné maximum. Nasledovali Nemecko s 58,4 bodu (58,5 bodu pri rýchlom odhade), čo je najmenej za dva mesiace, a Rakúsko s 58,4 bodu (trojmesačné minimum). V prípade Talianska zostal februárový PMI na januárovej úrovni 58,3 bodu a nezmenil sa ani v Írsku, kde zostal na 57,8 bodu (11-mesačné minimum). V Grécku klesol na sedemmesačné minimum 57,8 bodu, ale vo Francúzsku dosiahol šesťmesačné maximum 57,2 bodu (57,6 bodu pri rýchlom odhade) a španielsky PMI na úrovni 56,9 bodu je najvyšší za tri mesiace.



Rast zamestnanosti bol stabilný a zásoby rástli o niečo slabším tempom.



Joe Hayes, ekonóm IHS Markit, po zverejnení výsledkov skonštatoval, že aj napriek poklesu PMI možno február považovať za prevažne pozitívny pre výrobný sektor eurozóny. Dopyt po tovare mal stúpajúcu tendenciu a základné podmienky predaja sa zlepšili, keďže Európa sa už dostávala z ďalšej vlny pandémie spôsobenej variantom omikron a firmy zintenzívnili snahy o obnovu.



Ďalším pozitívnym krokom bol ukazovateľ dodacích lehôt, ktorý vo februári dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku minulého roka, ale konflikt na Ukrajine, ktorú napadlo v Rusko, to môže zmeniť. Inflácia zostala "extrémne horúca", pričom firmy prenášajú vyššie náklady na svojich klientov.



