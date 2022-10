Rast aktivity vo výrobnom sektore USA sa spomalil

Washington 3. októbra (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore pokračovala v septembri v raste, tempo rastu však zaznamenalo prudšie spomalenie, než sa čakalo, a rast bol tak najnižší za takmer 2,5 roka. Poukázala na to najnovšia správa Inštitútu pre riadenie zásob (ISM). Informoval o tom server RTTNews.



ISM uviedol, že jeho index nákupných manažérov pre americký výrobný sektor klesol v septembri na 50,9 bodu z augustovej hodnoty 52,8 bodu. To znamená prudké spomalenie rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše to bol najslabší rast od mája 2020, v ktorom index dosiahol 43,5 bodu.



Spomalenie bolo výraznejšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s poklesom indexu iba na 52,2 bodu.



Pod výrazné spomalenie rastu aktivity vo výrobnom sektore sa podpísali najmä slabšie nové objednávky. Tie zaznamenali v septembri prudký pokles, zatiaľ čo v auguste ešte solídne rástli. Príslušný index dosiahol 47,1 bodu, v auguste predstavoval 51,3 bodu.



Klesol aj čiastkový index zamestnanosti, zatiaľ čo v auguste zamestnanosť rástla. Zatiaľ čo v auguste dosiahol index 54,2 bodu, v septembri klesol na 48,7 bodu.



Na druhej strane, produkcia sa udržala v raste, pričom čiastkový index išiel ešte mierne nahor. To znamená mierne zrýchlenie rastu produkcie. V auguste index dosiahol 50,4 bodu, v septembri to bolo 50,6 bodu.