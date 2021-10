Rast aktivity vo výrobnom sektore v USA sa nečakane zrýchlil

Washington 1. októbra (TASR) - Rast aktivity vo výrobnom sektore v USA sa v septembri nečakane zrýchlil. Vyplýva to z prieskumu inštitútu pre riadenie zásob (Institute for Supply Management, ISM), ktorý však zároveň dodal, že firmy a ich dodávatelia stále zápasia s množstvom prekážok, aby uspokojili rastúci dopyt.



ISM v piatok informoval, že jeho index nákupných manažérov z výrobného sektora v Spojených štátoch sa v septembri zvýšil na 61,1 bodu z 59,9 bodu v auguste. Ekonómovia pritom odhadovali, že klesne na 59,6 bodu.



Hodnota indexu väčšia ako 50 signalizuje, že výrobný sektor, ktorý sa podieľa 12 % na výkone americkej ekonomiky, rastie. September bol 16. mesiac po sebe, keď sa index pohyboval nad hranicou 50 bodov.



Prieskum tiež odhalil, že čiastkový index nových objednávok sa v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenil, zostal na úrovni 66,7 bodu, zatiaľ čo index produkcie klesol na 59,4 bodu z 60 bodov v auguste.



Index zamestnanosti sa medzitým v septembri zvýšil na 50,2 zo 49 bodov, čo naznačuje mierny rast pracovných miest vo výrobnom sektore.



„Globálne problémy súvisiace s pandémiou - absencia pracovníkov, krátkodobé odstávky z dôvodu nedostatku dielov, problémy s obsadzovaním otvorených pozícií a problémy so zámorským dodávateľským reťazcom - naďalej obmedzujú rastový potenciál výroby,“ povedal Timothy R. Fiore, predseda ISM Manufacturing Business Survey.



Prekvapením bol prudký nárast čiastkového indexu, ktorý sa týka dodávok, a to na 73,4 zo 69,5 bodu v auguste.



Zároveň index nevybavených objednávok v septembri klesol na 64,8 z 68,2 bodu v auguste, ale hodnota vyššia než 50 bodov naznačuje, že problémy s nevybavenými objednávkami pretrvávajú, a to už 15. mesiac za sebou.



Pokiaľ ide o infláciu, cenový index sa v septembri zvýšil na 81,2 zo 79,4 bodu v auguste, čo naznačuje mierne zrýchlenie tempa rastu cien.



Výrobný sektor podporujú firmy, ktoré sa zúfalo snažia obnoviť zásoby po ich vyčerpaní v prvej polovici roka. Ukazovateľ zásob zostal v septembri pod hranicou 50 bodov, čo je známkou poklesu.