Washington 2. mája (TASR) - Rast aktivity vo výrobnom sektore v USA sa v apríli nečakane spomalil, keďže tempo zvyšovania nových objednávok, produkcie aj zamestnanosti sa zmiernilo. TASR o tom informuje na základe prieskumu, ktorý v pondelok zverejnil inštitútu pre riadenie zásob (Institute for Supply Management, ISM).



Podľa ISM sa index nákupných manažérov z výrobného sektora v Spojených štátoch v apríli znížil, už druhý mesiac po sebe, a to na 55,4 bodu z 57,1 bodu v marci. Ekonómovia pritom odhadovali, že stúpne na 57,6 bodu. Hodnota indexu väčšia ako 50 však signalizuje, že dané odvetvie pokračuje v raste.



Najnovšie údaje tak podčiarkujú vplyv pretrvávajúcich ťažkostí s dodávkami, ktoré ešte zhoršili reštriktívne opatrenia proti ochoreniu COVID-19 v Číne.



Čiastkové ukazovatele nových objednávok aj produkcie v apríli klesli na najnižšiu úroveň od mája 2020, aj keď sa udržali nad hranicou 50 bodov.



Zároveň sa ukazovateľ času dodávok v apríli vyšplhal na päťmesačné maximum, čo naznačuje dlhšie dodacie lehoty, keďže továrne stále zápasia s problémami s dopravou a meškaním dodávok.



Čiastkový index vývoja zamestnanosti v apríli klesol na sedemmesačné minimum 50,9 bodu, čo naznačuje pomalšie tempo náboru.



Ďalší ukazovateľ odhalil zmenu modelov spotrebiteľských výdavkov. Údaje z minulého týždňa ukázali, že nákupy očistené o infláciu v marci síce vzrástli, ale bolo to spôsobené skôr výdavkami za služby ako za tovar.