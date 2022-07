Washington 1. júla (TASR) - Rast aktivity vo výrobnom sektore v USA sa v júni spomalil viac, ako ekonómovia očakávali, pričom nové objednávky po prvý raz za dva roky klesli. To je ďalší dôkaz ochladzovania ekonomiky v dôsledku agresívneho sprísňovania menovej politiky zo strany Federálneho rezervného systému (Fed). Ukázali to v piatok výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (ISM), ktoré prevzala TASR.



Podľa nich index nákupných manažérov z amerického výrobného sektora v júni klesol na 53 bodov z májových 56,1 bodu. Júnový index je najnižší za dva roky, od júna 2020, keď sa tento sektor zotavoval z pádu v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.



Analytici pritom odhadovali, že index sa v júni zníži na 54,9 bodu. Hodnota indexu vyššia ako 50 bodov signalizuje, že dané odvetvie rastie.



Výrobný sektor v USA aj naďalej brzdia problémy v dodávateľských reťazcoch. No aj dopyt už začína slabnúť, o čom svedčí pokles čiastkového indexu nových objednávok v júni na 49,2 z 55,1 bodu v máji. Hodnota tohto indexu sa tak dostala pod hranicu 50 bodov, prvýkrát od mája 2020.



Spomalenie aktivity vo výrobnom sektore odráža tiež presun výdavkov na služby. To je súlade s nedávnymi údajmi, ktoré ukázali, že rastúce úrokové sadzby tlmia dopyt.



Fed minulý mesiac zvýšil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu až o trištvrte percentuálneho bodu, najstrmšie od roku 1994, aby skrotil vysokú infláciu. Ďalšie podobné zvýšenie sadzieb sa očakáva v júli. Americká centrálna banka Fed od marca zvýšila svoju základnú jednodňovú úrokovú sadzbu o 150 bázických bodov.



Kombinácia slabnúceho dopytu a nedostatku pracovníkov pravdepodobne viedla k zníženiu čiastkového indexu zamestnanosti v továrňach na 47,3 zo 49,6 bodu v máji. To je jeho najmenšia hodnota od novembra 2020.



Správa zároveň ukázala, že cenový index klesol v júni na 78,5 z 82,2 bodu v máji, čo naznačuje pokračujúce spomaľovanie tempa rastu cien v tomto sektore.