Washington 1. novembra (TASR) - Rast aktivity vo výrobnom sektore v USA sa v októbri spomalil menej, ako naznačil rýchly odhad. Zároveň vstupné ceny klesli, keďže Federálny rezervný systém (Fed) agresívne zvyšuje úrokové sadzby s cieľom potlačiť infláciu, čo ochladzuje dopyt po tovare. Ukázali to v utorok výsledky separátnych prieskumov spoločnosti S&P Global a Inštitútu pre riadenie zásob (ISM).



Podľa spresnených údajov S&P Global sa index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora v októbri 2022 znížil na 50,4 bodu - namiesto na 49,9 bodu pri predbežnom odhade - zo septembrových 52 bodov. Hodnota indexu vyššia ako 50 bodov signalizuje, že dané odvetvie pokračuje v raste.



Prieskum ďalej odhalil, že produkcia rástla len marginálnym tempom pre pokračujúce problémy s dodávateľskými reťazcami, aj keď už i tu došlo k istému zmierneniu. Nové objednávky pritom klesli a najviac za takmer 2,5 roka pre väčšiu váhavosť klientov v dôsledku vysokej inflácie. Exportné tržby sa prudko znížili, keďže silný dolár a náročné ekonomické podmienky na kľúčových trhoch utlmili zahraničný dopyt.



Zamestnanosť vo výrobe vzrástla len mierne v dôsledku opatrení na znižovanie nákladov, neistoty ohľadom budúceho dopytu a nižších výrobných požiadaviek.



Pokiaľ ide o ceny, miera inflácie vstupných aj výstupných poplatkov sa opäť zmiernila, ale celkovo zostala vysoká. Zároveň dôvera podnikateľov vo výrobe klesla na najnižšiu úroveň od mája 2020.



Prieskum ISM v utorok ukázal, že PMI vo výrobe minulý mesiac klesol na 50,2 zo septembrových 50,9 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota od mája 2020.



No zatiaľ čo celková výrobná aktivita si podľa ISM udržala aspoň mierny rast, čiastkový index nových objednávok zostal pod hranicou 50 bodov, aj keď stúpol na 49,2 zo 47,1 bodu v septembri. Index produkcie sa zvýšil na 52,3 z 50,6 bodu.



Aj čiastkový index zamestnanosti v továrňach podľa prieskumu ISM minulý mesiac vzrástol, a to na 50 bodov zo 48,7 bodu v septembri.



"Výrobný sektor v USA pokračuje v expanzii, no najnižším tempom od začiatku zotavovania sa z pandémie nového koronavírusu," povedal Timothy R. Fiore, predseda ISM Manufacturing Business Survey Committee.



Očakáva sa, že Fed tento týždeň zvýši úrokové sadzby o 75 bázických bodov, už štvrtýkrát po sebe. Od marca stúpla referenčná sadzba Fed z takmer nuly na súčasný rozsah 3 % až 3,25 %, keďže sa snaží skrotiť tvrdohlavo vysokú infláciu.