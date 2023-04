Rast americkej ekonomiky sa v 1. štvrťroku spomalil

Washington 27. apríla (TASR) - Medziročné tempo rastu americkej ekonomiky sa v 1. štvrťroku 2023 spomalilo viac, než sa očakávalo. Dôvodom bol najmä pokles investícií do súkromných zásob a nebytových fixných investícií. TASR o tom informuje na základe správ AFP a portálov RTTNews a marketwatch.



Americké ministerstvo obchodu vo štvrtok uviedlo, že reálny hrubý domáci produkt (HDP) najväčšej svetovej ekonomiky vzrástol v prvých troch mesiacoch 2023 medziročne o 1,1 %. To bolo pomalšie tempo ako jeho zvýšenie o 2,6 % v posledných troch mesiacoch 2022. Ekonómovia pritom odhadovali, že HDP v 1. kvartáli stúpne o 2 %.



Podľa ministerstva obchodu spomalenie rastu HDP odráža predovšetkým pokles investícií do súkromných zásob a spomalenie nebytových fixných investícií. Dodalo, že to bolo čiastočne kompenzované zrýchlením spotrebiteľských výdavkov a oživením exportu.



Spotreba podporila najväčšiu svetovú ekonomiku a zabezpečila jej silný štart do roku 2023, ale nedávne turbulencie v bankovom sektore a rastúce úrokové sadzby pravdepodobne zhoršia jej výhľad.



Tieto údaje prichádzajú pred zasadnutím Federálneho rezervného systému (Fed) na budúci týždeň. Očakáva sa, že opäť zvýši náklady na pôžičky o ďalších 25 bázických bodov na rozpätie 5 % až 5,25 %. Následne by si mohol dať prestávku v cykle sprísňovania menovej politiky, aby preskúmal vplyv marcových turbulencií v sektore finančných služieb po zlyhaní troch stredne veľkých veriteľov.



Prudký pokles akcií regionálnej banky First Republic tento týždeň vyvolal nové obavy, že problémy v bankovom sektore sa ešte neskončili.



V stredu (26. 4.) First Republic, ktorá v marci oznámila výbery vkladov až vo výške 100 miliárd USD (90,59 miliardy eur), zaznamenala pokles akcií o 29,75 %.



(1 EUR = 1,1039 USD)