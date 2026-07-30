< sekcia Ekonomika
Rast americkej ekonomiky sa v 2. kvartáli spomalil
Hrubý domáci produkt USA vzrástol v 2. kvartáli anualizovane o 1,5 % po 2,1-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka.
Autor TASR,aktualizované
Washington 30. júla (TASR) - Americká ekonomika pokračovala v 2. štvrťroku tohto roka v raste, tempo rastu sa však spomalilo a zaostalo aj za očakávaniami ekonómov. Údaje amerického ministerstva obchodu zverejnili agentúry AFP a Reuters.
Hrubý domáci produkt USA vzrástol v 2. kvartáli anualizovane o 1,5 % po 2,1-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka. Analytici očakávali rast aspoň o 1,8 %. Časť ekonómov počítala s rastom o 2 % až 2,3 %.
„Za spomalením rastu v porovnaní s vývojom v 1. kvartáli sú najmä nižšie vládne výdavky a slabší rast exportu a investícií. Navyše sa zvýšil dovoz. Pozitívne však k rastu hospodárstva prispeli výdavky spotrebiteľov,“ uviedlo ministerstvo.
Spotrebiteľské výdavky, ktoré sa na celkovej ekonomickej aktivite v USA podieľajú viac než dvomi tretinami, vzrástli v 2. štvrťroku o 3,2 %. Na porovnanie, v 1. kvartáli dosiahol ich rast iba 0,5 %.
Analytici: Ekonomika USA v 2. štvrťroku prejavila odolnosť napriek spomaleniu
Americká ekonomika bola v druhom kvartáli podľa analytikov silná napriek spomaleniu tempa medziročného rastu hrubého domáceho produktu (HDP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Tlmený 1,5-percentný medziročný rast HDP v druhom štvrťroku podceňuje silu ekonomiky, keďže odráža vplyv rastúceho dovozu a klesajúcich zásob,“ povedal hlavný ekonóm spoločnosti Oxford Economics Michael Pearce. V nasledujúcich štvrťrokoch preto očakáva oživenie ekonomiky, ktoré podporia aj daňové úľavy.
Hlavná ekonómka spoločnosti Nationwide Kathy Bostjancicová údaje o raste HDP interpretovala podobne. Slabý rast v druhom štvrťroku podľa nej „maskuje silu v jadre amerického súkromného domáceho sektora“, ktorý poukazuje na odolnosť ekonomiky voči cenovému šoku vyplývajúcemu zo zdraženia energií pre vojnu na Blízkom východe.
Spomalenie rastu americkej ekonomiky na 1,5 % v druhom štvrťroku nasledovalo po tom, ako sa v prvom kvartáli posilnila o 2,1 %. Analytici očakávali spomalenie, ale menej výrazné, a to na úroveň 2 %.
Hrubý domáci produkt USA vzrástol v 2. kvartáli anualizovane o 1,5 % po 2,1-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka. Analytici očakávali rast aspoň o 1,8 %. Časť ekonómov počítala s rastom o 2 % až 2,3 %.
„Za spomalením rastu v porovnaní s vývojom v 1. kvartáli sú najmä nižšie vládne výdavky a slabší rast exportu a investícií. Navyše sa zvýšil dovoz. Pozitívne však k rastu hospodárstva prispeli výdavky spotrebiteľov,“ uviedlo ministerstvo.
Spotrebiteľské výdavky, ktoré sa na celkovej ekonomickej aktivite v USA podieľajú viac než dvomi tretinami, vzrástli v 2. štvrťroku o 3,2 %. Na porovnanie, v 1. kvartáli dosiahol ich rast iba 0,5 %.
Analytici: Ekonomika USA v 2. štvrťroku prejavila odolnosť napriek spomaleniu
Americká ekonomika bola v druhom kvartáli podľa analytikov silná napriek spomaleniu tempa medziročného rastu hrubého domáceho produktu (HDP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Tlmený 1,5-percentný medziročný rast HDP v druhom štvrťroku podceňuje silu ekonomiky, keďže odráža vplyv rastúceho dovozu a klesajúcich zásob,“ povedal hlavný ekonóm spoločnosti Oxford Economics Michael Pearce. V nasledujúcich štvrťrokoch preto očakáva oživenie ekonomiky, ktoré podporia aj daňové úľavy.
Hlavná ekonómka spoločnosti Nationwide Kathy Bostjancicová údaje o raste HDP interpretovala podobne. Slabý rast v druhom štvrťroku podľa nej „maskuje silu v jadre amerického súkromného domáceho sektora“, ktorý poukazuje na odolnosť ekonomiky voči cenovému šoku vyplývajúcemu zo zdraženia energií pre vojnu na Blízkom východe.
Spomalenie rastu americkej ekonomiky na 1,5 % v druhom štvrťroku nasledovalo po tom, ako sa v prvom kvartáli posilnila o 2,1 %. Analytici očakávali spomalenie, ale menej výrazné, a to na úroveň 2 %.