Rast ekonomiky v USA sa v 3. štvrťroku spomalil menej, než sa čakalo

Washington 24. novembra (TASR) - Rast americkej ekonomiky sa v 3. štvrťroku spomalil menej, ako naznačil predbežný odhad. Prispeli k tomu o niečo vyššie osobné výdavky. Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov sa tak v období júl - september 2021 zvýšil medziročne o 2,1 % namiesto o 2 %. Ukázali to v stredu spresnené údaje ministerstva obchodu.



Ekonómovia predpovedajú jeho solídne oživenie v aktuálnom 4. štvrťroku, pokiaľ stúpajúca inflácia a nedávny nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 nenarušia aktivitu.



Ministerstvo tiež informovalo, že spotrebiteľské výdavky, ktoré sa podieľajú viac ako 70 % na výkone ekonomiky, v 3. štvrťroku vzrástli o 1,7 % namiesto o 1,6 % v predbežnom odhade.



No aj napriek revízii smerom nahor bolo tempo rastu HDP v 3. kvartáli hlboko pod úrovňou 6,3 %, ktorú dosiahlo v 1. štvrťroku aj 6,7 % v 2. štvrťroku.



Súkromné zásoby prispeli k rastu HDP v období júl - september 2,13 percentuálneho bodu (oproti 2,07 percentuálneho bodu v predbežnom odhade). Ale investície do nehnuteľností, ktoré nie sú určené na bývanie, rástli menej ako signalizoval predbežný odhad (o 1,5 % namiesto o 1,8 %) a investície do nehnuteľností na bývanie klesali viac (o -8,3 % a nie o -7,7 %). Čistý export medzitým odpočítal 1,16 percentuálneho bodu z HDP, keďže vývoz klesol o 3 % a dovoz sa zvýšil o 5,8 %.