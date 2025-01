Rast americkej ekonomiky sa vo 4. štvrťroku spomalil

Washington 30. januára (TASR) - Rast americkej ekonomiky sa vo 4. štvrťroku 2024 spomalil viac, ako analytici očakávali. No aj napriek tomu si najväčšie svetové hospodárstvo udržalo solídne tempo. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Podľa rýchleho odhadu sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov za tri mesiace do konca decembra 2024 zvýšil medziročne o 2,3 % po náraste o 3,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Analytici pritom odhadovali, že sa zvýši o 2,6 %.



Ministerstvo obchodu uviedlo, že ekonomiku vo 4. štvrťroku potiahol predovšetkým nárast spotrebiteľských a vládnych výdavkov, ktorý bol čiastočne kompenzovaný poklesom investícií.



Konkrétne, osobná spotreba zostala hlavným ťahúňom hospodárskeho rastu, pričom vo 4. kvartáli sa zvýšila o 4,2 %, najviac od 1. štvrťroka 2023, po náraste o 3,7 % v 3. štvrťroku 2024.



Vládne výdavky rástli pomalším tempom (o 2,5 % oproti 5,1 %). Na druhej strane, fixné investície sa prvýkrát od 1. štvrťroka 2023 znížili, a to o 0,6 % po tom, ako v 3. kvartáli vzrástli o 2,1 %.



Za celý rok 2024 sa HDP Spojených štátov zvýšil o 2,8 %, čo je o niečo menšie tempo jeho rastu ako 2,9 % v roku 2023, ale viac než 2,5 % v roku 2022.