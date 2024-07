Rast americkej ekonomiky sa zrýchlil viac, ako sa čakalo

Washington 25. júla (TASR) - Rast americkej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2024 zrýchlil viac, ako trhy očakávali. Podporili ho spotrebiteľské výdavky aj budovanie zásob napriek vysokým úrokovým sadzbám centrálnej banky Fed. Ukázali to vo štvrtok vládne údaje. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov sa v období apríl - jún 2024 zvýšil medziročne o 2,8 % po náraste o 1,4 % v predchádzajúcom kvartáli, oznámil Úrad pre ekonomickú analýzu ministerstva obchodu vo svojom predbežnom odhade HDP za 2. štvrťrok.



To je výrazne lepší výsledok ako rast HDP o 2 %, ktorý predpovedali analytici a signalizuje, že spotreba zostáva odolná.



Zrýchlenie hospodárskeho rastu odráža totiž "predovšetkým zvýšenie súkromných investícií do zásob a zrýchlenie spotrebiteľských výdavkov", uviedlo ministerstvo obchodu. To bolo čiastočne kompenzované poklesom rezidenčných fixných investícií, dodalo.



Konkrétne spotrebiteľské výdavky v 2. štvrťroku stúpli o 2,3 % (o 1,5 % v 1. kvartáli) a súkromné zzásoby pridali 0,82 percentuálneho bodu k HDP. Viac sa zvýšili aj výdavky verejnej správy (o 3,1 % oproti 1,8 %). Na druhej strane, investície do nehnuteľností na bývanie sa po prvý raz za rok znížili (-1,4 % oproti 16 % v 1. kvartáli) a čistý obchod mal negatívny vplyv na hospodársky rast už druhý štvrťrok po sebe, keďže dovoz rástol rýchlejšie (6,9 %) ako vývoz (2 %).



Zatiaľ čo sektory ako výroba a bývanie mali problémy po tom, čo Federálny rezervný systém (Fed) v roku 2022 agresívne a rýchlo zvýšil úrokové sadzby, aby zabránil prudkému rastu inflácie, spotreba bola odolnejšia, než očakávali analytici. To poskytlo ekonomike podporu napriek tomu, že úrokové sadzby sa pohybujú na najvyšších úrovniach za viac ako dve desaťročia, čo jednotlivcom aj firmám zdražuje pôžičky.



Kľúčovým faktorom spotreby bol silný trh práce, na ktorom pokračuje rast miezd a podniky nie sú ochotné prepustiť pracovníkov po ťažkostiach s náborom po pandémii.



Napriek solídnemu rastu ekonomiky v 2. štvrťroku sú vyhliadky na druhú polovicu roka nejasné. Trh práce sa spomaľuje, miera úspor je hlboko pod priemerom pred pandémiou a ekonómovia odhadujú, že vplyv zvyšovania sadzieb Fedu je stále cítiť. Spomaľujú sa aj príjmy štátu a samospráv, čo by mohlo naštrbiť výdavky.



Existujú tiež obavy z nových ciel, ak sa bývalý prezident Donald Trump vráti do Bieleho domu po novembrových prezidentských voľbách. Recesia sa však neočakáva, pričom v tomto roku sa očakáva uvoľnenie menovej politiky Fed.