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Rast austrálskej ekonomiky sa v prvom kvartáli spomalil
Nenaplnili sa očakávania, že hrubý domáci produkt (HDP) Austrálie sa v prvých troch mesiacoch tohto roka medzikvartálne zväčší o 0,5 %.
Autor TASR
Canberra 3. júna (TASR) - Austrálska ekonomika sa v prvom štvrťroku medzikvartálne zväčšila o 0,3 %. Tempo jej rastu sa spomalilo po posilnení vo štvrtom kvartáli o 0,9 %. Rast hospodárstva krajiny počas januára až marca bol najslabší za ostatný rok. Ekonomiku negatívne ovplyvnili tlmené výdavky domácností a vlády, nepriaznivé poveternostné podmienky narúšajúce ťažobnú činnosť a slabší zahraničný dopyt. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil austrálsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nenaplnili sa očakávania, že hrubý domáci produkt (HDP) Austrálie sa v prvých troch mesiacoch tohto roka medzikvartálne zväčší o 0,5 %. Zahraničný obchod rastu HDP ubral 0,8 percentuálneho bodu (p. b.), keďže import stúpol o 2,1 % a export klesol o 1,1 % v dôsledku nižšieho vývozu uhlia a železnej rudy.
Domáci dopyt k rastu austrálskej ekonomiky prispel 1 p. b., pričom jeho motorom boli súkromné investície a v menšej miere spotreba domácností. Investície do strojov a zariadení vzrástli o 16,3 % vďaka výdavkom na dátové centrá. Verejné investície sa zvýšili o 0,9 % v dôsledku vyšších výdavkov na obranu a infraštruktúru. Vládna spotreba však o 0,2 % klesla.
Medziročne sa austrálske hospodárstvo v prvom kvartáli posilnilo o 2,5 %. Nenaplnili sa tak prognózy, že sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zväčší o 2,7 %.
Nenaplnili sa očakávania, že hrubý domáci produkt (HDP) Austrálie sa v prvých troch mesiacoch tohto roka medzikvartálne zväčší o 0,5 %. Zahraničný obchod rastu HDP ubral 0,8 percentuálneho bodu (p. b.), keďže import stúpol o 2,1 % a export klesol o 1,1 % v dôsledku nižšieho vývozu uhlia a železnej rudy.
Domáci dopyt k rastu austrálskej ekonomiky prispel 1 p. b., pričom jeho motorom boli súkromné investície a v menšej miere spotreba domácností. Investície do strojov a zariadení vzrástli o 16,3 % vďaka výdavkom na dátové centrá. Verejné investície sa zvýšili o 0,9 % v dôsledku vyšších výdavkov na obranu a infraštruktúru. Vládna spotreba však o 0,2 % klesla.
Medziročne sa austrálske hospodárstvo v prvom kvartáli posilnilo o 2,5 %. Nenaplnili sa tak prognózy, že sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zväčší o 2,7 %.