< sekcia Ekonomika
Rast austrálskej ekonomiky vo štvrtom kvartáli prekonal očakávania
Ekonomika krajiny sa počas októbra až decembra zväčšila už 17. kvartál v rade. Jej motorom je domáci súkromný aj verejný dopyt.
Autor TASR
Canberra 4. marca (TASR) - Austrálske hospodárstvo v záverečnom kvartáli vlaňajška medzikvartálne vzrástlo o 0,8 % po tom, ako sa v predošlom štvrťroku posilnilo o 0,5 %. Rast prekonal očakávania analytikov, ktorí prognózovali, že sa zrýchli miernejšie, a to na úroveň 0,6 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil austrálsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ekonomika krajiny sa počas októbra až decembra zväčšila už 17. kvartál v rade. Jej motorom je domáci súkromný aj verejný dopyt. Výdavky austrálskych domácností sa vo štvrtom štvrťroku zvýšili o 0,3 %. Súkromné investície sa zväčšili o 0,7 %, pričom rástli piaty kvartál v rade. Zväčšila sa produkcia v 17 z 19 odvetví. Produkcia ťažobného priemyslu stúpla o 2,6 %. Poľnohospodárska výroba sa posilnila o 2,5 %. Zahraničný obchod však bol brzdou rastu ekonomiky, keďže export sa posilnil o 1,4 %, ale import stúpol o 1,8 %.
Medziročne sa austrálsky hrubý domáci produkt (HDP) v záverečných troch mesiacoch minulého roka zväčšil o 2,6 %. Išlo o jeho najrýchlejší rast za takmer tri roky. Analytici predpovedali medziročný rast len na úrovni 2,2 %.
„HDP na obyvateľa sa zvýšil štvrtý kvartál v rade a teraz je o 0,9 % vyšší ako pred rokom. Bol to najväčší medziročný rast od štvrtého kvartálu 2022,“ uviedla vedúca oddelenia národných účtov austrálskeho štatistického úradu Grace Kimová.
Ekonomika krajiny sa počas októbra až decembra zväčšila už 17. kvartál v rade. Jej motorom je domáci súkromný aj verejný dopyt. Výdavky austrálskych domácností sa vo štvrtom štvrťroku zvýšili o 0,3 %. Súkromné investície sa zväčšili o 0,7 %, pričom rástli piaty kvartál v rade. Zväčšila sa produkcia v 17 z 19 odvetví. Produkcia ťažobného priemyslu stúpla o 2,6 %. Poľnohospodárska výroba sa posilnila o 2,5 %. Zahraničný obchod však bol brzdou rastu ekonomiky, keďže export sa posilnil o 1,4 %, ale import stúpol o 1,8 %.
Medziročne sa austrálsky hrubý domáci produkt (HDP) v záverečných troch mesiacoch minulého roka zväčšil o 2,6 %. Išlo o jeho najrýchlejší rast za takmer tri roky. Analytici predpovedali medziročný rast len na úrovni 2,2 %.
„HDP na obyvateľa sa zvýšil štvrtý kvartál v rade a teraz je o 0,9 % vyšší ako pred rokom. Bol to najväčší medziročný rast od štvrtého kvartálu 2022,“ uviedla vedúca oddelenia národných účtov austrálskeho štatistického úradu Grace Kimová.