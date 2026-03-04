Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Ekonomika

Rast austrálskej ekonomiky vo štvrtom kvartáli prekonal očakávania

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ekonomika krajiny sa počas októbra až decembra zväčšila už 17. kvartál v rade. Jej motorom je domáci súkromný aj verejný dopyt.

Autor TASR
Canberra 4. marca (TASR) - Austrálske hospodárstvo v záverečnom kvartáli vlaňajška medzikvartálne vzrástlo o 0,8 % po tom, ako sa v predošlom štvrťroku posilnilo o 0,5 %. Rast prekonal očakávania analytikov, ktorí prognózovali, že sa zrýchli miernejšie, a to na úroveň 0,6 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil austrálsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Ekonomika krajiny sa počas októbra až decembra zväčšila už 17. kvartál v rade. Jej motorom je domáci súkromný aj verejný dopyt. Výdavky austrálskych domácností sa vo štvrtom štvrťroku zvýšili o 0,3 %. Súkromné investície sa zväčšili o 0,7 %, pričom rástli piaty kvartál v rade. Zväčšila sa produkcia v 17 z 19 odvetví. Produkcia ťažobného priemyslu stúpla o 2,6 %. Poľnohospodárska výroba sa posilnila o 2,5 %. Zahraničný obchod však bol brzdou rastu ekonomiky, keďže export sa posilnil o 1,4 %, ale import stúpol o 1,8 %.

Medziročne sa austrálsky hrubý domáci produkt (HDP) v záverečných troch mesiacoch minulého roka zväčšil o 2,6 %. Išlo o jeho najrýchlejší rast za takmer tri roky. Analytici predpovedali medziročný rast len na úrovni 2,2 %.

„HDP na obyvateľa sa zvýšil štvrtý kvartál v rade a teraz je o 0,9 % vyšší ako pred rokom. Bol to najväčší medziročný rast od štvrtého kvartálu 2022,“ uviedla vedúca oddelenia národných účtov austrálskeho štatistického úradu Grace Kimová.
.

Neprehliadnite

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?