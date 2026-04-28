Rast bez skratiek a kvalita ako stratégia
Príbeh Exact Forestall v SR a ČR, špičky v oblasti kontroly kvality, ukazuje dve dekády kvality bez kompromisov.
Radovan Meleš nastúpil do slovenskej pobočky Exact Systems (pôvodný názov spoločnosti so sídlom v Poľsku) od jej založenia v 2006 po dvoch rokoch. Od jeho príchodu sa firma začala rozbiehať. Klientelu začal budovať od úplných základov. Prvý krok bol jasný: zmapovať trh, zistiť, či je priestor pre nového hráča a presvedčiť prvých zákazníkov, že kvalitná kontrola výroby – procesov či komponentov - je pre ich biznis nevyhnutná. O tri mesiace už mali prvých zákazníkov, medzi nimi v Bánovciach nad Bebravou, neskôr sa postupne pridávali firmy okolo Bratislavy.
Radovan Meleš, generálny manažér Exact Forestall v SR a ČR.
Foto: archív Exact Forestall
Vstup na trh bez kapitálu
V začiatkoch išlo o kompletnú administratívu, preklady dokumentov a nastavovanie firemných procesov – to všetko v réžii poľskej materskej spoločnosti. „Prispôsobovanie sa slovenskému trhu bolo poriadnou výzvou o to viac, že investovaný kapitál naozaj nestačil na to, aby sme sa postavili na vlastné nohy. Po polroku sme prevzali ekonomiku aj administratívu do vlastných rúk a začali rozvíjať samostatný tím, ktorý sa postupne rozrastal o administratívu, koordinátorov či tímových lídrov,“ priblížil štart Exact-u na Slovensku Radovan Meleš. Ako spomína, atmosféru tých čias vystihuje jasný cieľ: nebyť v mínuse a obstáť v silnej konkurencii, kde popri nadnárodných firmách dominovali aj zabehnutí lokálni hráči z okolia veľkých automobiliek. Už v roku 2009 na Slovensku denne zamestnávali stovku ľudí a o rok neskôr ich bolo takmer 250. Po stabilizácii doma ich materská firma požiadala, aby prevzali riadenie aj v Českej republike – ďalší dôkaz dôvery v slovenský tím.
„Od začiatku sme sa snažili odlíšiť. Vytvorili sme koncept, kde sa tím vybudoval priamo pri klientovi – vďaka tomu sme boli dostupní, flexibilní a rýchlo reagovali na požiadavky. V automobilovom priemysle je práve rýchlosť a kvalita kľúčom, no podobne sme postupovali aj v iných odvetviach. Každý projekt bol šancou, ako ukázať odborné znalosti a získať nové skúsenosti,“ dodáva.
Foto: archív Exact Forestall
ISO a veľkí klienti
Výrazný rast nastal po spolupráci s veľkým hráčom – spoločnosťou so sídlom v Kysuckom Novom Meste. Vtedy do tímu pribudlo ďalších 150 ľudí a manažér Alojz Moskal začal implementovať ISO štandardy kvality, bez ktorých sa v priemysle nedá fungovať. Podpora materskej firmy však bola dôležitá: hlavne pri rýchlych akciách či veľkých klientoch zo segmentu TIER. „Referencie z Poľska nám otvárali dvere ku nadnárodným zákazkám a posúvali nás medzi najlepších poskytovateľov služieb na trhu. S každým úspechom rástla aj chuť napredovať – motivovala ma práca v tíme mladých ľudí, ktorí často začínali svoju kariéru práve u nás. Expanzia nekončila na Slovensku či v Česku. Boli prví, kto rozbiehal aktivity v Nemecku – pre spoločnosť z Bánoviec nad Bebravou poskytovali služby priamo v závode Audi. Neskôr pomáhali aj v Maďarsku alebo priamo v Juhoafrickej republike V rámci skupiny sa tím Exact Forestall v SR a ČR stal jedným z popredných európskych poskytovateľov riešení na kontrolu kvality."
Radovan Meleš razí v biznise priamu cestu. Pri spolupráci s klientom platí jedno pravidlo: kompromisy v kvalite nemajú miesto. „Ak klient neakceptuje naše štandardy, radšej spoluprácu ukončíme, než by sme riskovali reklamácie či finančné straty – vo výrobe môžu odstávky stáť aj 80-tisíc eur za minútu. Týmto spôsobom si firma buduje silnú reputáciu a stabilný rast."
Za najvýraznejší moment podnikania považuje práve začiatky – vtedy bola firma malá, tím motivovaný a každá výzva bola príležitosťou. „Ako veľká skupina sa musíme viac počúvať, diskutovať a prispôsobovať špecifikám jednotlivých trhov. Umenie je nájsť rovnováhu medzi rozhodnutiami materskej firmy a lokálnymi potrebami.“
Kvalita ako najlepšia prevencia
Práve cielené aktivity a globálne pôsobenie mali vplyv na nové a odvážne nastavenie biznisu. Spoločnosť Exact Systems po viac ako 20 rokoch pôsobenia a dosiahnutí pozície globálneho lídra v odvetví otvorila koncom roka 2024 ďalšiu kapitolu svojej histórie už ako Exact Forestall. „Táto zmena, ktorá sa samozrejme týka aj Slovenska a Českej republiky, nie je len novým názvom, ale komplexnou transformáciou, ktorá odráža náš charakter a priority: precíznosť v konaní, náročnú dokonalosť a proaktívnu prevenciu porúch. Čiže od detailnej kontroly kvality sa jednoducho posúvame k takým procesom, ktoré zlyhaniam výroby predchádzajú. Eliminujeme problém skôr, ako vôbec môže nastať.“ Špička v oblasti kontroly kvality nielen zmenila názov, ale aj posilnila štruktúry i služby.
Foto: archív Exact Forestall
Manažéri z vlastných radov
Na Slovensku aj v Česku vedú firmu ľudia, ktorí sú v nej od začiatku. Manažérov si vychovali sami, neprišli k nim z konkurencie, ale vyrástli spolu s firmou. Ako spoločnosť dospeli a dnes vedia, čo dokážu, poznajú svoju hodnotu aj kvalitu na trhu. Dvadsať rokov Exactu na Slovensku dnes - rovná sa denne v práci 800 pracovníkov, v Česku okolo 700. Radovan Meleš začínal sám, dnes vedie obrovský tím, ktorý reaguje na zmeny trhu, krízy aj nové technológie.
Pokiaľ ide o výzvy, na Slovensku v portfóliu Exact Forestall chýba už len “šelma na kapote” medzi automobilovými značkami, v Česku vidia ešte viac príležitostí. Skupina Exact Forestall, pôsobiaca v 13-tich krajinách, je dnes jedným z najväčších poskytovateľov riešení na kontrolu kvality v Európe. Ten slovenský a český tím patrí medzi špičku nielen v rámci skupiny, ktorá je medzi TOP 3 poskytovateľov riešení kontroly kvality celosvetovo.
O skupine Exact x Forestall
Exact x Forestall je jedna z najväčších spoločností svojho druhu v Európe. Rozsah služieb zahŕňa kontrolu a prepracovanie, nábor a personálne zabezpečenie, technickú a procesnú podporu, školenia a tréningy, audity a mnohé ďalšie. Všetky riešenia sú implementované v takmer tisícke priemyselných závodov v 13 krajinách sveta. Na Slovensku a v Českej republike pôsobí od roku 2006, so sídlami v Žiline a v Ostrave. Spoločnosť sa umiestnila medzi top 3 najväčšími poskytovateľmi kontroly kvality na Slovensku podľa rebríčka CareerGuide za rok 2024.
