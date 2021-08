Rast britského súkromného sektora sa v júli spomalil

Londýn 4. augusta (TASR) - Rast britského súkromného sektora sa minulý mesiac prudko spomalil. Dôvodom sú problémy v dodávateľských reťazcoch aj absencie pracovníkov pre izoláciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Ukázal to v stredu prieskum spoločností IHS Markit a CIPS.



Prieskum tiež odhalil, že cenové tlaky sa zvyšujú najviac od začiatku prieskumov pred 25 rokmi. To skomplikuje situáciu centrálnej banke (Bank of England, BoE), ktorá dokončuje nové prognózy inflácie. BoE doteraz tvrdila, že vyššia inflácia bude len dočasná.



Podľa spresnených výsledkov sa index nákupných manažérov (PMI) z britského súkromného sektora znížil v júli na 59,2 bodu zo 62,2 bodu v júni.



Podobne aj PMI dominantného sektora služieb v júli klesol, a to na 59,6 bodu zo 62,4 bodu v júni. Dosiahol tak najnižšiu úroveň od marca, ale jeho spresnená hodnota je vyššia ako 57,8 bodu pri rýchlom odhade.



Ekonomický riaditeľ IHS Markit Tim Moore v tejto súvislosti uviedol, že rast čoraz väčšieho počtu firiem brzdí nedostatok dodávok a zamestnancov. Domnieva sa tiež, že dopyt už prekonal vrchol po uvoľnení obmedzení.



Väčšina zostávajúcich obmedzení, ktoré sa týkajú pandémie ochorenia COVID-19, bola v Anglicku zrušená 19. júla.



Britská ekonomika sa rýchlo zotavuje po tom, ako v roku 2020 zažila najväčší pokles za viac ako 300 rokov, ale väčšina ekonómov sa domnieva, že najrýchlejší rast dosiahla pravdepodobne v 2. štvrťroku 2021.



Podniky pôsobiace v oblasti služieb minulý mesiac zasiahla izolácia státisícov ľudí na 10 dní po tom, ako ich vládna aplikácia pre smartfóny identifikovala ako blízky kontakt s niekým, kto mal pozitívny test na nový koronavírus.



Denný počet nových prípadov ochorenia COVID-19 sa od vrcholu 17. júla, tesne predtým, ako sa v Anglicku uvoľnili pravidlá sociálneho dištancovania, teraz znížil o viac ako polovicu a vláda od 16. augusta uvoľní požiadavky na izoláciu.



Mnohé firmy majú tiež ťažkosti s hľadaním zamestnancov. Rast zamestnanosti v prieskume sa spomalil na najnižšiu úroveň za tri mesiace, pričom exportu služieb naďalej bránia cestovné obmedzenia.