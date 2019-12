Rast britskej ekonomiky bol v októbri najslabší za takmer 7 rokov

Londýn 10. decembra (TASR) - Tempo rastu britskej ekonomiky sa spomalilo a v októbri bolo najnižšie za takmer 7 rokov. Blížiaci sa brexit a oslabenie globálnej ekonomiky mali totiž negatívny vplyv na britský stavebný a výrobný sektor.



Hrubý domáci produkt (HDP) v októbri medziročne stúpol o 0,7 %, uviedol britský štatistický úrad ONS. To bolo najmenej od marca 2012, keď krajina ešte stále bojovala s dôsledkami globálnej finančnej krízy.



V medzimesačnom porovnaní sa HDP nezmenil, pričom experti počítali s nárastom o 0,1 %.



Za tri mesiace od augusta do októbra britská ekonomika v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi takisto stagnovala, uviedol ONS.



Britskej ekonomike sa v lete podarilo vyhnúť predbrexitovej recesii, keď v 3. štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,3 %. Odvtedy sa však spomalila. Dôvodom bol dátum odchodu z Európskej únie (EÚ) stanovený na 31. októbra, ktorý sa však posunul. Okrem toho, firmy sú opatrné pred predčasnými voľbami, ktoré sa budú konať vo štvrtok (12. 12.).



Podľa ONS priemyselná produkcia za tri mesiace od augusta do októbra klesla o 0,7 % a sektor služieb sa zvýšil len o 0,2 %.



ONS v separátnej správe uviedol, že deficit obchodu s tovarmi sa októbri prehĺbil na 14,5 miliardy GBP (17,22 miliardy eur) z 11,5 miliardy GBP v septembri. Ekonómovia počítali so schodkom len 11,65 miliardy GBP.



(1 EUR = 0,84195 USD)