Rast britskej ekonomiky sa v 3. kvartáli prudko spomalil

Londýn 11. novembra (TASR) - Britská ekonomika vzrástla v 3. štvrťroku o vyše 1 %, čo v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom kvartáli predstavuje výrazné spomalenie. Do rastu v 2. štvrťroku síce zasiahol nízky porovnávací základ, keď pred rokom ekonomiku ovplyvňovali reštriktívne opatrenia vlády zavedené proti pandémii, výsledky za 3. štvrťrok však boli slabšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje britského štatistického úradu (ONS).



Hrubý domáci produkt (HDP) Británie vzrástol v 3. kvartáli medzikvartálne o 1,3 %, informoval ONS. V predchádzajúcom štvrťroku dosiahol rast 5,5 %. V danom kvartáli sa britská ekonomika vrátila k rastu po poklese v 1. štvrťroku o 1,4 %.



Napriek pokračovaniu rastu výsledok v 3. kvartáli zaostal za očakávaniami trhov. Ekonómovia síce so spomalením rastu počítali, predpokladali však, že dosiahne 1,5 %. S rovnakým tempom rastu počítala aj centrálna banka.



V roku 2020 klesla piata najväčšia ekonomika sveta takmer o 10 %, keď vývoj ovplyvnili prvé dva kvartály roka. V 1. štvrťroku 2020, v ktorom aj Británia začala v dôsledku nástupu pandémie nového koronavírusu s uzatváraním ekonomiky, klesol HDP o 2,7 %. V 2. štvrťroku sa ekonomika prepadla o 19,6 %.



Medzinárodný menový fond (MMF) však odhaduje, že v tomto roku by mala britská ekonomika vzrásť o 6,8 %. Ak sa odhad MMF potvrdí, bude to najvýraznejší rast spomedzi siedmich najväčších ekonomík sveta zoskupených v G7.