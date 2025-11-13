< sekcia Ekonomika
Rast britskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku spomalil
Oznámil to vo štvrtok britský štatistický úrad ONS.
Autor TASR
Londýn 13. novembra (TASR) - Rast britskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku 2025 spomalil viac, ako ekonómovia očakávali, pričom v samotnom septembri jej výkon klesol. Oznámil to vo štvrtok britský štatistický úrad ONS. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Konkrétne, hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva sa v období júl až september 2025 zvýšil o 0,1 % oproti predchádzajúcemu 2. štvrťroku, keď medzikvartálne vzrástol o 0,3 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa tempo jeho rastu v 3. štvrťroku spomalí menej, na 0,2 %.
V samotnom septembri HDP Spojeného kráľovstva medzimesačne klesol o 0,1 % po stagnácii v auguste. Tieto výsledky naznačujú, že posledný štvrťrok bude ťažký.
Britská ministerka financií Rachel Reevesová má koncom tohto mesiaca oznámiť svoje najnovšie rozhodnutia o daniach. Začiatkom týždňa naznačila, že by mohla porušiť volebné sľuby, že nebude zvyšovať dane, keďže sa pripravuje „náročný“ rozpočet.
V medziročnom porovnaní sa rast HDP Spojeného kráľovstva v období júl - september 2025 spomalil na 1,3 % z 1,4 % v predchádzajúcom štvrťroku.
Štatistiky tiež ukázali, že fixné investície v 3. štvrťroku vzrástli o 1,8 % po zvýšení o 0,5 % v 2. štvrťroku a spotreba domácností stúpla o 0,2 % (0,1 % v 2. štvrťroku), zatiaľ čo rast vládnych výdavkov sa spomalil na 0,3 % z 1,3 %. Čistý obchod prispel pozitívne k HDP, keďže dovoz klesol viac ako vývoz.
ONS v súvislosti s poklesom HDP v septembri poukázal na zastavenie výroby automobilky Jaguar Land Rover (JLR) pre hackerský útok. Výroba áut v Británii sa tak v septembri znížila o 28,6 %, čo bol najväčší pokles od apríla 2020 počas pandémie ochorenia COVID-19. Automobilka JLR, ktorú vlastní indická spoločnosť Tata Motors, má v Británii tri továrne, ktoré spolu vyrábajú približne 1000 áut denne.
Medzinárodný menový fond minulý mesiac uviedol, že Británia je napriek tomu na ceste k druhému najrýchlejšiemu rastu v roku 2025 v rámci krajín skupiny G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta) po USA.
