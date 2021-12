Londýn 10. decembra (TASR) - Rast britskej ekonomiky sa v októbri takmer zastavil, a to ešte pred objavením variantu omikron nového koronavírusu. To znižuje očakávania, že centrálna banka - Bank of England - na budúci týždeň po prvý raz od vypuknutia pandémie zvýši úrokové sadzby. Oznámil to piatok Úrad pre národnú štatistiku ONS.



Konkrétne, hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva sa v októbri zvýšil len o 0,1 % oproti septembru, keď medzimesačne vzrástol o 0,6 %. Analytici pritom odhadovali, že sa jeho rast v októbri spomalí iba na 0,4 %.



Za tri mesiace do konca októbra stúpol HDP Británie o 0,9 %, čo je tiež menej ako jeho nárast o 1,3 %, ktorý očakávali analytici. Navyše, tento výsledok odráža najmä silný výkon sektora služieb v septembri po zmiernení obmedzení spojených s ochorením COVID-19.



Produkcia priemyslu v sledovanom období stúpla o 0,5 %, predovšetkým vďaka ťažbe (25,5 %), zatiaľ čo výroba klesla o 0,1 % a produkcia elektriny, plynu a pary sa znížila o 6,2 %. Aj produkcia v stavebníctve v októbri klesla, a to o 1,8 %, čo bol najhorší výsledok od apríla 2020.



ONS tiež uviedol, že HDP Británie bol v októbri 2021 o 0,5 % nižší ako vo februári 2020, čo bol posledný mesiac pred zavedením blokád na zastavenie pandémie nového koronavírusu.