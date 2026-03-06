< sekcia Ekonomika
Rast bulharskej ekonomiky sa vo 4. kvartáli spomalil na 4 %
Štruktúra výdavkov ukázala, že zahraničný obchod mal negatívny vplyv na vývoj HDP.
Autor TASR
Sofia 6. marca (TASR) - Tempo rastu bulharskej ekonomiky sa na konci minulého roka mierne spomalilo. Hrubý domáci produkt (HDP) po úprave o sezónne vplyvy vo 4. kvartáli 2025 medziročne stúpol o 3 % po expanzii o 3,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol bulharský štatistický úrad. Revidoval tak svoj rýchly odhad, ktorý počítal s nárastom o 2,9 %. TASR o tom informuje a základe správy agentúry DPA.
Štruktúra výdavkov ukázala, že zahraničný obchod mal negatívny vplyv na vývoj HDP. Dovoz vyskočil o 11,1 %, zatiaľ čo export len o 0,2 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu stúpla o 12,4 % a konečná spotreba o 8,7 %. V medzikvartálnom porovnaní sa HDP zvýšil o 0,8 % po náraste o 0,7 % v 3. štvrťroku.
