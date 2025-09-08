< sekcia Ekonomika
Rast českého priemyslu sa v júli zrýchlil, obchodný schodok klesol
Podľa týchto údajov priemyselná produkcia v Česku po očistení od počtu pracovných dní v júli 2025 medziročne vzrástla o 1,8 %, čo bolo rýchlejšie tempo ako v júni, keď stúpla o 0,2 %.
Autor TASR
Praha 8. septembra (TASR) - Rast priemyselnej produkcie v Českej republike sa v júli 2025 zrýchlil a deficit zahraničného obchodu krajiny klesol. Ukázali to v pondelok údaje Českého štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa týchto údajov priemyselná produkcia v Česku po očistení od počtu pracovných dní v júli 2025 medziročne vzrástla o 1,8 %, čo bolo rýchlejšie tempo ako v júni, keď stúpla o 0,2 %.
Celkový výkon priemyslu v júli podporilo zvýšenie produkcie v banskom a ťažobnom sektore o 9,8 %, ako aj rast produkcie vo výrobnom sektore o 1,7 % a produkcie elektriny o 1,1 %.
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa priemyselná produkcia v ČR v júli zvýšila o 0,8 %.
Stavebná produkcia v Česku v júli medziročne vzrástla o 10,1 % a medzimesačne o 1 %.
V separátnej správe Český štatistický úrad uviedol, že obchodný deficit krajiny sa v júli 2025 znížil na 1,7 miliardy Kč (69,61 milióna eur) zo 7,2 miliardy Kč v rovnakom mesiaci minulého roka. V júni 2025 však ČR vykázala prebytok v obchode vo výške 28 miliárd Kč.
Vývoz v júli medziročne vzrástol o 4,7 % a dovoz sa zvýšil o 3,1 %.
(1 EUR = 24,421 CZK)
Podľa týchto údajov priemyselná produkcia v Česku po očistení od počtu pracovných dní v júli 2025 medziročne vzrástla o 1,8 %, čo bolo rýchlejšie tempo ako v júni, keď stúpla o 0,2 %.
Celkový výkon priemyslu v júli podporilo zvýšenie produkcie v banskom a ťažobnom sektore o 9,8 %, ako aj rast produkcie vo výrobnom sektore o 1,7 % a produkcie elektriny o 1,1 %.
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa priemyselná produkcia v ČR v júli zvýšila o 0,8 %.
Stavebná produkcia v Česku v júli medziročne vzrástla o 10,1 % a medzimesačne o 1 %.
V separátnej správe Český štatistický úrad uviedol, že obchodný deficit krajiny sa v júli 2025 znížil na 1,7 miliardy Kč (69,61 milióna eur) zo 7,2 miliardy Kč v rovnakom mesiaci minulého roka. V júni 2025 však ČR vykázala prebytok v obchode vo výške 28 miliárd Kč.
Vývoz v júli medziročne vzrástol o 4,7 % a dovoz sa zvýšil o 3,1 %.
(1 EUR = 24,421 CZK)