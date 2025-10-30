< sekcia Ekonomika
Rast českej ekonomiky sa v 3. štvrťroku zrýchlil
Česká ekonomika rastie od 4. štvrťroka 2023.
Autor TASR
Praha 30. októbra (TASR) - Rast českej ekonomiky sa v 3. štvrťroku 2025 prekvapujúco zrýchlil. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa rýchleho odhadu sa hrubý domáci produkt (HDP) Českej republiky v 3. štvrťroku 2025 zvýšil o 0,7 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 0,5 %. Analytici pritom odhadovali, že sa tempo jeho rastu v období júl - september spomalí na 0,3 %.
Česká ekonomika rastie od 4. štvrťroka 2023.
V medziročnom porovnaní sa HDP Česka za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil o 2,7 %, čo bolo o niečo rýchlejšie tempo ako jeho nárast o 2,6 % v predchádzajúcom štvrťroku. Analytici pritom očakávali rast o 2,3 %.
„Medziročný rast HDP o 2,7 % bol podporený najmä výdavkami domácností na konečnú spotrebu a tvorbou hrubého kapitálu,“ povedal Vladimír Kermiet, riaditeľ ČSÚ. Dodal, že hrubá pridaná hodnota sa zvýšila v medzikvartálnom aj v medziročnom vyjadrení najmä v odvetviach ako stavebníctvo a obchod, doprava, ubytovanie a stravovanie.
Podľa rýchleho odhadu sa hrubý domáci produkt (HDP) Českej republiky v 3. štvrťroku 2025 zvýšil o 0,7 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 0,5 %. Analytici pritom odhadovali, že sa tempo jeho rastu v období júl - september spomalí na 0,3 %.
Česká ekonomika rastie od 4. štvrťroka 2023.
V medziročnom porovnaní sa HDP Česka za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil o 2,7 %, čo bolo o niečo rýchlejšie tempo ako jeho nárast o 2,6 % v predchádzajúcom štvrťroku. Analytici pritom očakávali rast o 2,3 %.
„Medziročný rast HDP o 2,7 % bol podporený najmä výdavkami domácností na konečnú spotrebu a tvorbou hrubého kapitálu,“ povedal Vladimír Kermiet, riaditeľ ČSÚ. Dodal, že hrubá pridaná hodnota sa zvýšila v medzikvartálnom aj v medziročnom vyjadrení najmä v odvetviach ako stavebníctvo a obchod, doprava, ubytovanie a stravovanie.