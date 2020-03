Rast českej ekonomiky sa v minulom roku spomalil

Praha 31. marca (TASR) - Tempo rastu českej ekonomiky sa v minulom roku spomalilo o niečo menej, ako naznačil predbežný odhad. Vyplýva to zo spresnených údajov, ktoré v utorok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).



Konkrétne sa hrubý domáci produkt (HDP) susednej krajiny v roku 2019 zvýšil o 2,5 %. To je spomalenie po jeho náraste o 2,8 % v predchádzajúcom roku 2018, ale miernejšie, ako naznačil rýchly odhad, podľa ktorého malo tempo rastu HDP vlani klesnúť na 2,4 %.



Štatistiky tiež ukázali, že v posledných troch mesiacoch 2019 sa HDP Česka zvýšil medziročne o 2 % a medzikvartálne o 0,5 %.



Analytici však upozorňujú, že pre pandémiu nového koronavírusu sa česká ekonomika tento rok prepadne do recesie, keďže vláda musela zaviesť obmedzenia a blokády.



Portál novinky.cz pripomína, že v Česku sú zatvorené reštaurácie, kiná či väčšina obchodov a niektoré firmy zastavili výrobu. Podľa odhadu spoločnosti Deloitte by česká ekonomika mohla tento rok klesnúť až o 10 % a počet nezamestnaných by sa mohol do konca roka strojnásobiť.